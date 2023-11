L’Boulevard 2023: le rappeur Shobee signe son retour sur scène en solo

La 21ème édition de L’Boulevard, premier festival de musique urbaine en Afrique, a démarré hier jeudi 16 novembre au stade du RUC, à Casablanca. Shobee, Chouaib Ribati de son vrai nom, était au programme de cette soirée d’ouverture.

«J’ai grandi à L’Boulevard. Avant de monter sur cette scène, j’ai, à plusieurs reprises, assisté à des concerts. Je suis redevable à ce festival et c’est ainsi que j’ai décidé de communiquer toute mon énergie au public de L’Boulevard», a déclaré le rappeur, interrogé par Le360.

Connu pour son style revanchard teinté de poésie, chantant en français et en darija, Shobee était membre du célèbre groupe Shayfeen. Après avoir quitté la formation originaire de Safi, il s’est retiré de la scène et des réseaux sociaux. Ce qui lui a été un peu reproché par ses fans. «Tout le monde a remarqué que depuis que j’ai quitté Shayfeen, je n’ai rien publié. Le plus important c’est la musique que je fais et que je présente aujourd’hui», s’est-il expliqué.

Actuellement, Shobee prépare une tournée à l’étranger pour présenter son premier album solo, «Howls», sorti en juin dernier. Pour les tournées au Maroc, c’est beaucoup plus compliqué selon le rappeur, qui évoque l’absence de véritables salles de concert qui pourraient abriter ses spectacles.

Lire aussi : Le festival Visa For Music souffle sa dixième bougie: demandez le programme

Pour rappel, exceptionnellement cette année et suite aux tristes évènements (viols, agressions...) qui ont eu lieu en 2022 durant le concert d’ElGrandeToto, les organisateurs de L’Boulevard ont choisi de ne pas réunir les grosses pointures le même soir. Cette mesure semble porter ses fruits, puisqu’hier jeudi, comme l’a constaté Le360, il n’y avait pas foule.