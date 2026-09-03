«La Más Dulce» de Laïla Marrakchi représentera le Maroc aux Oscars 2027

Réunie ce mercredi 2 septembre 2026 au siège du Centre cinématographique marocain (CCM), la commission présidée par Tariq Khalami, assistant du directeur représentant le CCM, et chargée de désigner le représentant national dans la catégorie Meilleur film international a tranché à l’unanimité en sa faveur.

Un choix naturel que le Centre cinématographique marocain (CCM) détaille dans un communiqué, s’appuyant sur les délibérations de sa commission de sélection, composée notamment de la réalisatrice Laila Triqui, de l’actrice Saadia Ladib, du producteur Raouf Sebbahi, de l’exploitante Mounia Layadi, de la distributrice Siham El Faydi et du critique Said El Mezouari.

En compétition avec trois autres films pour ce titre de représentant national - L’Homme des signes de Zhor Fassi Fihri, The Wound de Saloua El Gouni et L’Héritier des secrets de Mohamed Nadif, le film de Laïla Marrakchi s’est imposé selon le CCM pour la force du propos, la maîtrise technique et artistique du film, ainsi que ses perspectives de distribution à l’échelle internationale.

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Côté scénario, le récit suit deux jeunes femmes qui rejoignent l’Andalousie pour la saison de la cueillette des fraises. Laïla Marrakchi a présenté son film comme le portrait d’un espoir qui se heurte à la réalité, évoquant une Andalousie vécue comme un eldorado et la manière dont chacun a besoin de rêves et de récits pour continuer d’avancer. La cinéaste a également expliqué avoir cherché à filmer un groupe de femmes comme une seule entité qui se fissure peu à peu, à travers des visages qui racontent leur histoire presque sans mots.

En réalité, le choix de La Más Dulce n’a rien d’une surprise pour les observateurs du dernier Festival de Cannes. Le film y avait été dévoilé en avant-première mondiale en mai dernier, dans la section Un Certain Regard de la 79e édition, l’une des vitrines les plus pointues du cinéma d’auteur, réputée pour repérer les œuvres singulières et les cinéastes en plein renouvellement.

Reste désormais au film à se frayer un chemin dans la longue course aux Oscars, où il devra convaincre l’Académie pour espérer figurer parmi les finalistes de la catégorie Meilleur film international lors de la cérémonie de 2027.