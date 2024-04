Kénitra finalise activement les travaux de son grand complexe culturel

Après plusieurs années d’arrêt du chantier, les travaux du projet de construction du grand complexe culturel de Kénitra viennent d’être finalement relancés à un rythme élevé, en partenariat avec le Conseil municipal de la ville et ses partenaires. Les détails.

Toute la ville de Kénitra, hommes et femmes, jeunes et adultes, semble impatiente d’assister à l’inauguration de ce complexe culturel, un projet fondamental pour la capitale du Gharb.

Ce complexe fait en effet partie du plan stratégique de développement intégré et durable de la ville de Kénitra. Le360 s’est rendu sur les lieux pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. «Après l’interruption des travaux en 2015 en raison d’une sous-estimation du coût global de réalisation -qui était de 80 millions de dirhams- et de la pandémie de la Covid, le chantier a finalement repris en 2023 à un rythme soutenu», a assuré le maire de la ville, le RNIste, Anas Bouanani dans une déclaration pour Le360.

Après une révision du budget, le nouveau coût de l’investissement s’élèvera en définitive à 180 millions de dirhams dont une partie sera financée par le conseil de la ville. «Grâce à ce complexe, la vie culturelle à Kénitra connaitra un dynamisme sans précédent», a souligné le maire avant une tournée sur le chantier situé en plein centre de la ville, non loin du siège de la municipalité de Kénitra.

Une fois inauguré, vers la fin de 2024, le complexe proposera au public une riche programmation de spectacles, d’expositions et de conférences. Il sera doté de plusieurs infrastructures telles qu’une salle de cinéma et de théâtre, d’une salle multimédia, d’une bibliothèque ainsi que d’une salle d’exposition. Le complexe comprendra également deux cafés de littérature et une salle de musique.