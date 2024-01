Hanane Ouakkass, 22 ans, étudiante de Tafraout et Miss Amazigh 2974

Le nom de Miss Amazigh 2974 et ses dauphines a été dévoilé. Et c’est l’étudiante tafraoutie Hanane Ouakkass qui a remporté le titre.

«J’ai 22 ans. Je suis de Tafraout. Je suis très contente de remporter le titre de Miss Amazigh pour cette année qui coïncide avec la décision suprême de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’Assiste, de faire du nouvel an amazigh un jour férié. Ce titre nous permet de représenter la femme amazigh et de faire connaitre les traditions et us des Amazighs», déclare Hanane Ouakkass à Le360.

De son côté, Wiam Aknouki, deuxième dans cette compétition, a déclaré : «Je suis très contente et je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. La compétition a été très serrée. Les participantes sont d’un très haut niveau aussi bien en termes de beauté que de culture générale.»

Même son de cloche de la part de Malika Moussaid, classée 3ème, qui se dit très contente et qu’elle ne s’attendait pas à monter sur le podium.

En ce qui concerne les critères de cette compétition, Mohamed Amnoune, président du jury de cette 7ème édition du concours Miss Amazigh a précisé qu’une note de 40% est attribuée à la beauté (visage) de la participante et 60% à la culture générale: histoire amazigh, histoire du Maroc, connaissances politiques, culturelles, artistiques, sportives.