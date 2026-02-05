Culture

Foire 1-54 de Marrakech: L’Atelier 21 met en lumière cinq figures majeures de la scène artistique marocaine

Les Attentes de Nabil El Makhloufi.

Dans l’écrin feutré de La Mamounia, Marrakech se fait, du 5 au 8 février 2026, capitale sensible de l’art contemporain africain. La foire 1-54 y déploie une cartographie vivante de créations venues du continent et de sa diaspora, où se croisent matières, mémoires et imaginaires, avec un éclairage particulier sur la scène marocaine.

Par La Rédaction
Le 05/02/2026 à 17h41

La 7ème édition de la foire 1-54 Contemporary African Art Fair a ouvert ses portes ce jeudi 5 février à Marrakech. Rendez-vous incontournable de l’art contemporain africain et de sa diaspora, l’événement réunit jusqu’au 8 février 2026, à La Mamounia, des galeries et artistes venus du continent et d’ailleurs.

La galerie L’Atelier 21 prend part à cette édition 2026 avec une sélection d’œuvres de cinq artistes dont les pratiques occupent une place centrale dans la construction de la scène artistique contemporaine marocaine et internationale: M’barek Bouhchichi, Larbi Cherkaoui, Nabil El Makhloufi, Safaa Erruas et Ghizlane Sahli.

Explorant des médiums variés tels que la peinture, l’installation, la calligraphie ou le textile, les œuvres présentées interrogent des thématiques essentielles comme l’identité, la mémoire, l’exil et l’appartenance. Cette pluralité de démarches et de langages plastiques témoigne de la vitalité d’une scène contemporaine profondément ancrée dans le territoire marocain, tout en s’inscrivant dans un dialogue avec des problématiques universelles.

L'Atelier 21 à la Foire 1-54 de Marrakech.

Considérée comme un rendez-vous continental majeur, l’édition marrakchie de la foire 1-54 rassemble cette année plus de vingt exposants venus de douze pays. Cette édition met un accent particulier sur l’exploration et la valorisation de la scène artistique marocaine.

Au total, sept galeries installées au Maroc participent à cette édition 2026, notamment Loft Art Gallery, MCC Gallery et la Galerie 38, offrant ainsi aux visiteurs une immersion privilégiée dans la création nationale contemporaine. Parallèlement, l’événement renforce son rayonnement international en accueillant pour la première fois quatre nouvelles enseignes étrangères, à savoir Ellephant de Montréal, Imvelo Art Studios de Lusaka, The Art Affair de Luanda et The Lobster Edition basée entre Londres et Tunis.

Sur le plan artistique, la programmation met en lumière des figures majeures du continent telles que Samuel Nnorom, Khanyi Mawhayi, Aïcha Snoussi, Roland Dorcély ou encore Girma Berta. Cette sélection confirme le rôle de la foire 1-54 Marrakech comme un carrefour essentiel pour les pratiques artistiques africaines actuelles.

