FIFM 2024: des grands noms du cinéma mondial annoncés dans le programme «Conversations»

L’édition 2024 du Festival international du film de Marrakech prévu du 29 novembre au 7 décembre approche à grands pas. Les organisateurs viennent d’annoncer l’un des programmes phares de cette grand-messe cinématographique: le programme «Conversations», consistant en des échanges entre les festivaliers et de grandes personnalités du cinéma mondial.

Le menu des débats, qui se dérouleront au Théâtre du Meydene, comporte 18 personnalités, entre réalisateurs, acteurs, scénaristes et producteurs en provenance des 5 continents. Et sur la liste figurent quelques sommités du grand écran, dont le réalisateur canadien David Cronenberg («Vidéodrome» 1983, «La Mouche» 1986, «Faux-semblants» 1988, «Crash» 1996, «A History of Violence» 2005), le cinéaste mexicain Alfonso Cuarón («Y tu mamá también» 2001, «Gravity» 2013, «Roma» 2018) et les réalisateurs américains Tim Burton («Batman» 1989, «Edward aux mains d’argent» 1990, «Ed Wood» 1994, «Big Fish» 2003) et Todd Haynes («Carol» 2015, «Dark Waters» 2019, «May December» 2023).

La cinéaste française Justine Triet («Sibyl» 2019, «Anatomie d’une chute» 2023), fait également partie des invités, tout comme le réalisateur brésilien Walter Salles («Central do Brasil» 1998, «Carnets de voyage» 2003), l’Iranien Mohammad Rasoulof («Le diable n’existe pas» 2020, «Les Graines du figuier sauvage» 2024) ou encore le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako («Bamako» 2006, «Timbuktu» 2014).

La liste est complétée par le réalisateur français François Ozon («8 femmes» 2002, «Jeune & Jolie» 2013, «Frantz» 2016, «Grâce à Dieu» 2019), la réalisatrice et productrice américaine Ava DuVernay («Le 13ème» 2016), le réalisateur australien Justin Kurzel, le réalisateur russe Kirill Serebrennikov («Le Disciple» 2016, «Leto» 2018, «La Fièvre de Petrov» 2021), l’acteur et réalisateur américain Sean Penn et l’actrice britannique Gemma Arterton.

Les cinéastes marocains ne sont pas oubliés dans le programme, puisqu’une conversation croisée, centrée autour de leurs premiers films, se tiendra entre les réalisateurs Alaa Eddine Aljem («Le Miracle du saint inconnu», 2019), Yasmine Benkiran («Reines» 2022), Ismaël El Iraki («Zanka Contact» 2020) et Kamal Lazraq («Les Meutes» 2023).