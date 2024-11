FIFM 2024: Luca Guadagnino président du jury, les 14 films en compétition dévoilés

La date du 21ème Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui se tient du 29 novembre au 7 décembre, s’approche à grands pas, et les annonces se succèdent. Ce jeudi 7 novembre, les organisateurs dévoilent la composition du jury, ainsi que la sélection officielle de cette année. Première information: le jury sera présidé par Luca Guadagnino, et non plus par Thomas Vinterberg, qui se serait désisté à la dernière minute «pour des raisons familiales».

Réalisateur prolifique, Luca Guadagnino s’est imposé ces 15 dernières années comme l’un des plus brillants cinéastes italiens, menant une carrière internationale et tournant avec des acteurs de premier plan, dont Tilda Swinton, Timothée Chalamet et plus récemment Zendaya et Daniel Craig. Sa filmographie, qui mêle des fictions, des documentaires et une série, compte des succès critiques et publics dont «Call me by your name», «Suspiria» et plus récemment «Challengers».

Luca Guadagnino will preside over the jury of the upcoming Marrakech International Film Festival, replacing Thomas Vinterberg,



Jurors include Andrew Garfield, Jacob Elordi and Patricia Arquette. https://t.co/y4bwlIUD2n pic.twitter.com/G4vBa0gpti — Variety (@Variety) November 7, 2024

«Je n’oublierai jamais la première fois que je suis venu à Marrakech. C’était il y a plus de vingt ans, mon amie Valentina Cervi était membre du jury des courts métrages et elle m’avait invité. Je ne connaissais pas le Maroc, mais ma mère, algérienne, avait grandi dans ce pays et s’était installée à Casablanca dès l’âge de cinq ans. La première fois que j’ai atterri à Marrakech, c’était pour ce festival extraordinaire et dès lors, cette ville et le cinéma ont été indissociablement liés pour moi (…) C’est pour moi un immense honneur de présider le jury de cette 21ème édition», a notamment déclaré Luca Guadagnino à l’annonce de sa nomination.

Nadia Kounda, membre du jury

Pour départager les 14 films en compétition, Luca Guadagnino sera entouré d’un jury 5 étoiles, comprenant le réalisateur iranien Ali Abbasi («Border», «Les Nuits de Mashhad»), la réalisatrice indienne Zoya Akhtar, l’actrice américaine Patricia Arquette, l’actrice belge Virginie Efira, l’acteur britannico-américain Andrew Garfield, l’acteur australien Jacob Elordi, le réalisateur argentin Santiago Mitre («Paulina», «El Presidente») et l’actrice marocaine Nadia Kounda.

La sélection des films en compétition comprend deux œuvres marocaines: «La Mer au loin», de Saïd Hamich Benlarbi, et le documentaire «Soudan, souviens-toi», réalisé par Hind Meddeb. Ces films rivaliseront avec «Under the Volcano», du Polonais Damian Kocur, «The Village Next to Paradise», du Somalien Mo Harawe, ainsi que «The Wolves Always Come at Night», de Gabrielle Brady, cinéaste britannique d’origine australienne.

Dans cette compétition, le cinéma d’Extrême-Orient est représenté par la Chinoise Huo Xin, avec «Bound in Heaven», et le Myanmarais The Maw Naing, avec «MA-Cry of silence». «Perfumed with mint», de l’Égyptien Muhammed Hamdy, et «Les Tempêtes», de la Franco-algérienne Dania Reymond-Boughenou, deux premiers longs métrages, figurent également dans la sélection, tout comme «One of those days when Hemme dies», du prometteur réalisateur turc Murat Fıratoğlu. La liste est complétée par «Happy Holidays», du Palestinien Scandar Copti, «The Cottage», de l’Argentine Silvina Schnicer, «Happyend», du Japonais Neo Sora, et «Jane Austen a gâché ma vie», de la Française Laura Piani.

Un feu d’artifice de 70 films, originaires de 32 pays

En tout, cette 21ème édition du FIFM présentera une sélection de 70 films en provenance de 32 pays, répartis en plusieurs sections: la compétition officielle, les séances de gala, les séances spéciales, le 11ème continent, le Panorama du cinéma marocain, les séances «Jeune public & famille» et les films projetés dans le cadre des hommages.

Parmi cette sélection de 70 films, neuf ont été choisis pour représenter leur pays aux Oscars, et une douzaine a bénéficié du soutien des Ateliers de l’Atlas, le programme de développement de talents initié par le Festival marrakchi en 2018.