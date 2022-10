© Copyright : DR

La troisième édition du festival de musique WeCasablanca s’ouvre ce jeudi 6 octobre 2022, à partir de 20h00, et se poursuivra jusqu’au samedi 8 octobre, sur l’espace Toro du quartier El Hank. Après les incidents de L’Boulevard, la sécurité sera particulièrement renforcée sur les lieux.

Et de trois pour WeCasablanca. L’évènement, qui rappelons-le, est venu remplacer le traditionnel festival de musique de Casablanca, est organisé par Casablanca events et animation et entame sa troisième édition prévue du 6 au 8 octobre 2022, à l’espace Toro situé dans le quartier El Hank de la capitale économique.

Le festival s’étale sur trois jours et c’est Hatim Ammor qui ouvre le bal ce jeudi 6 octobre à partir de 20h00, avec en première partie le concert de MK et une performance d’une formation d’Ahwach.

Ensuite, demain vendredi 7 octobre, l’espace Toro accueillera Farid Ghannam, musicien et interprète confirmé dans le style gnaoui et rai, suivi de la star de la chanson chaâbi, Abdelaziz Stati.

Contacté par Le360, Rami Fijaj, directeur artistique du festival WeCasablanca, souligne qu’avec l’antécédent des actes de vandalisme qui ont émaillé le concert du 30 septembre au festival L’Boulevard, la sécurité sera renforcée. «L’éclairage public sera accentué cette année et nous avons mobilisé une centaine d’agents de sécurité privés au lieu des 20 agents seulement l’année dernière au Vélodrome où s'est déroulée la deuxième édition».

La clôture de WeCasablanca dans sa troisième édition aura lieu samedi 8 octobre 2022 et mettra en avant deux artistes de la nouvelle génération: Ali El Medydy, considéré comme un prodige du tarab, et Marouane Hajji, ambassadeur de la musique sacrée et du chant spirituel.