Festival du livre africain de Marrakech: les auteurs à la rencontre des lycéens

Madame programmation artistique, c’est elle! Enseignante de littérature africaine à la faculté des lettres de l’Université Cadi Ayyad, Hanane Essaïdi fait partie du quatuor de l’organisation du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM) qui s’est achevé hier dimanche 11 février au centre culturel Les Étoiles de Jamaa El Fna.

C’est sur la terrasse de cette institution, fondée par le réalisateur Nabil Ayouch et l’artiste-peintre et écrivain Mahi Binebine, que se sont tenus les petits-déjeuners réunissant les auteurs et les jeunes lycéens de la ville ocre. Une activité qui tenait particulièrement à cœur à Hanane Essaïdi.

Un groupe d’une vingtaine d’élèves s’est attablé avec des écrivains tels Sami Tchak du Togo, Fanta Dramé de Mauritanie ou encore Hemley Boum du Cameroun, autour d’un petit-déjeuner traditionnel marocain. Entre deux bouchées de msemen ou de harcha, selon les préférences, et une gorgée de thé, les lycéens, au début intimidés par les caméras, se sont lâchés et ont posé toutes sortes de questions.

«Je leur ai dit qu’il n’y avait pas de bonnes ou de mauvaises questions. L’idée, c’est qu’ils puissent s’exprimer, prendre la parole et aller à la rencontre de ces personnalités» déclare Hanane Essaidi pour Le360. Avec la complicité de l’écrivain et enseignant de français Moulay Seddik Rabbaj, les organisateurs ont capitalisé sur cette rencontre dans un objectif éducatif et social, pour permettre à des jeunes de découvrir des auteurs africains, et favoriser en eux le goût de la littérature romanesque noire.