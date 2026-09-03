Dee Dee Bridgewater, Buena Vista All Stars, Diego El Cigala…Le programme de Tanjazz 2026 au complet

La chanteuse américaine Dee Dee Bridgewater se produira le vendredi 18 septembre 2026 sur la Scène Jardin du Palais des institutions italiennes dans le cadre de Tanjazz.

Tanger s’apprête à renouer avec les rythmes de Tanjazz. Du 18 au 20 septembre, le festival investira une nouvelle fois plusieurs lieux emblématiques de la ville pour trois jours de concerts et de rencontres musicales, avec une programmation faisant dialoguer jazz, musiques latines, flamenco et sonorités venues d’ailleurs.

​Depuis son lancement en septembre 2000, Tanjazz s’affirme comme un événement culturel majeur en valorisant la diversité musicale au cœur de la cité tangéroise. L’événement fait se rencontrer le swing, la soul, le funk, le boogie-woogie, le flamenco, l’afrobeat, la musique cubaine et les percussions gnaoua. La programmation s’articule autour des concerts payants du Palais des institutions italiennes et des parcours musicaux gratuits du réseau Tanjazz en ville.

​Le Palais des institutions italiennes constitue le cœur battant du festival. La soirée du vendredi 18 septembre rassemble sur la Scène Jardin la chanteuse américaine Dee Dee Bridgewater et le duo virtuose mexicain Rodrigo y Gabriela. En parallèle, la Scène Patio met à l’honneur le blues, la soul et le funk avec The Groovy Four, Gisele Jackson accompagnée de The Brooklyn Souls, ainsi que la formation britannique The Haggis Horns. Des cours de danse animés par le collectif Rabat City Swing et la première jam session rythment également cette première nuit.

​La journée du samedi 19 septembre débute par une masterclass autour du groove, des cuivres et de la composition proposée par The Haggis Horns. La Scène Jardin accueille ensuite l’artiste flamenco Diego El Cigala pour la célébration des vingt ans de son album Lágrimas Negras, avant la prestation de la formation Buena Vista All Stars menée par Barbarito Torres et Demetrio Muñiz. La Scène Patio fait résonner le swing de The Swing Shouters, le boogie-woogie de la pianiste suisse Ladyva et l’afrobeat du groupe Les Frères Smith.

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​Les concerts de déambulation Tanjazz en ville rapprochent les artistes du public dans l’espace urbain. La fanfare belgo-marocaine Remork & Karkaba ouvre le parcours vendredi en associant cuivres et percussions gnaoua. Samedi, place à un concert blues swing de The Groovy Four à la mi-journée, suivi par le trompettiste américain Ronald Baker puis par la formation The Haggis Horns. Le dimanche 20 septembre vient clôturer le festival dans les rues avec la pianiste Ladyva et le groupe The Swing Shouters.