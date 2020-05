© Copyright : DR

La confédération marocaine des organismes artistiques et culturels professionnels, présidée par le musicien Moulay Ahmed Alaoui, lance un appel pour une stratégie nationale au profit des arts et de la culture.

Dans un texte largement diffusé depuis hier lundi 18 mai, ce syndicat rappelle que la crise sanitaire qui a paralysé la planète entière a démontré à toutes et à tous que la culture et l'art se sont révélés essentiels à la santé mentale, psychologique, affective, morale et comportementale, devenant ainsi une véritable thérapie aidant à dépasser le stress du confinement, au quotidien.

La confédération qui regroupe plusieurs personnalités du monde des arts et de la culture, dont Abdelwahab Doukkali et Mahmoud El Idrissi, profite de cette occasion pour souligner que l'absence d'une vision stratégique pour le secteur de la culture et de l’art, la multitude et la dispersion des acteurs, et la modestie du budget du département de la Culture qui ne représente que 0,25% du budget de l’Etat sont des obstacles qui persistent et empêchent le secteur d’exploiter pleinement son potentiel. Ces obstacles dissuadent souvent les investisseurs potentiels de s’engager dans des projets à long terme. Ils limitent également la participation active des personnes économiquement et socialement vulnérables. Ils retardent par conséquent l’émergence d’une véritable industrie culturelle et créative nationale.

La Confédération se dit très préoccupée des conséquences prévisibles de la pandémie de Covid-19 sur le présent et l'avenir, en raison de la fragilité des modèles économiques.

A travers cet appel, la confédération appelle tous les acteurs de la culture et de l'art à les rejoindre pour demander d’une seule voix au gouvernement, au Parlement, aux partis politiques, aux collectivités locales, aux sponsors et bailleurs de fonds de reconsidérer sans tarder, leur perception et leur politique envers le secteur de l’art et de la culture, afin de renforcer les assises de son écosystème qui génère, faut-il le rappeler une valeur matérielle et immatérielle inestimable et inégalée.