Tanger: appel à la reddition des comptes après la dégradation de la corniche

Inaugurée par le Roi Mohammed VI dans le cadre du programme Tanger-Métropole, la corniche de la ville de Tanger, qui débute à l’Ouest, à l’entrée de la ville, jusqu’à sa sortie à l’Est, s’est considérablement dégradée ces derniers temps.

Le site, qui offrait aux promeneurs, nationaux et étrangers, un panorama unique et des infrastructures modernes et attractives, est sur la voie de la dégringolade.

Et ce, fait remarquer le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 17 avril, «à cause des agissements de certaines entreprises qui gèrent les différentes installations sur le site, notamment les parkings, les night-clubs, des cafés de cocktails de narguilés».

Cette situation a poussé les décideurs de la capitale du Détroit à lancer de nouveaux appels d’offres pour la réalisation des travaux d’aménagement de la corniche de la ville.

Ce marché public, précisent les sources du quotidien, comprend notamment «les études techniques, les voiries, les équipements urbains, la réhabilitation des trottoirs, le renforcement des chaussées, les terrassements et revêtements, l’installation de la signalisation, des travaux de menuiserie et peinture, l’éclairage public, les plantations…».

Bref, il s’agit là d’un site à refaire, puisque, indique le quotidien, «le maire de la ville avait avoué qu’il avait échoué dans la réalisation de ce projet», alors que «des élus de la ville ont demandé aux autorités compétentes d’appliquer le principe constitutionnel de reddition des comptes et de déterminer les responsabilités des uns et des autres dans cette dégringolade, sachant qu’il s’agit d’un projet royal qui s’inscrit dans le cadre du programme Tanger-Métropole».

Les mêmes sources ajoutent que l’origine du mal, elle, réside dans les cahiers des charges, établis par les précédents décideurs de la ville du Parti de la justice et du développement (PJD), qui avaient conçu des contrats servant les intérêts des entrepreneurs, qui n’hésitent pas à exploiter le site, au détriment des biens de la ville.