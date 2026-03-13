Concerts, spectacles, sport… nos idées de sorties pour les derniers jours de Ramadan à Casablanca

À mesure que le mois de Ramadan touche à sa fin, Casablanca se pare d’une animation culturelle singulière. Entre spectacles, concerts spirituels, activités familiales et expériences ludiques, la ville propose une multitude de rendez-vous pour patienter avant le ftour ou prolonger les soirées après la rupture du jeûne.

Dès ce vendredi 13 mars, les amateurs de sonorités traditionnelles pourront assister au concert du musicien Saad Tiouly, programmé à 22h à la Villa des Arts de Casablanca. L’artiste y propose une soirée placée sous le signe de la musique gnaoua et des traditions marocaines. Les billets sont disponibles sur place à 50 dirhams.

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Dans un tout autre registre, le spectacle Extreme Cirque de Vérin, cirque mondial connu pour ses performances acrobatiques spectaculaires, poursuit sa tournée casablancaise du 13 au 15 mars au Complexe Sportif Sidi Mohamed à Aïn Sebaâ. Les représentations sont prévues les 13 et 15 mars à 22h et le 14 mars à 15h, pour un tarif d’entrée de 80 dirhams.

Le samedi 14 mars à 22h, place au théâtre musical avec le retour sur scène de la troupe Artilili avec L’Fichta, attendue au Megarama Casablanca. Cette comédie musicale mêlant théâtre et aïta réunit plusieurs figures connues de la scène marocaine, notamment Meryem Zaïmi, Saâdia Ladib, Kamal Kadimi et Farid Regragui. Les billets sont proposés à partir de 200 dirhams sur la plateforme Guichet.com.

Pour ceux qui souhaitent rester dans l’atmosphère spirituelle du mois sacré, une «Nuit andalouse entre lumière et spiritualité» est également programmée. Le concert sera animé par l’Orchestre Mohamed Larbi Lemrabet, sous la direction du maître Mohamed Laaroussi, au Théâtre Zefzaf à 21h30. Organisée par l’Association Marocaine de Musique Andalouse (AMMA), cette soirée musicale promet un moment de recueillement et d’élévation intérieure. Les billets sont disponibles à partir de 200 dirhams.

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La dimension spirituelle se poursuit également avec un concours de psalmodie, de récitation coranique et de samaâ organisé jusqu’au 16 mars dans plusieurs complexes culturels de la ville: Al Fida, Hay Hassani, Ben M’sick et Maârif. La finale est prévue le 20 mars au Complexe administratif et culturel du ministère des Habous, tandis que ces centres accueillent aussi diverses pièces de théâtre programmées jusqu’après l’Aïd. Des ateliers de calligraphie, poterie et peinture, organisés avec l’École des Beaux-Arts de Casablanca, y sont également proposés ce week-end.

Autre rendez-vous phare de ce Ramadan: les Ramadaniyat WeCasablanca, organisées par le conseil de la ville, principalement à l’Église du Sacré-Cœur de Casablanca. Chaque soir vers 21h30, le public peut assister à des veillées de madih, samaâ et de musique traditionnelle, dans une ambiance conviviale et spirituelle.

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Pour ceux en quête d’activités plus originales, l’initiative Allo.bike propose, depuis le début du Ramadan et tout au long de cette dernière semaine, des balades à vélo à travers Casablanca. Organisés à partir de 16h au tarif de 120 dirhams, ces circuits passent notamment par la Mosquée Hassan II, Anfa Place et se prolongent jusqu’au Morocco Mall. Une manière à la fois conviviale et sportive de brûler quelques calories et de stimuler la circulation sanguine avant le ftour.

Pour les soirées entre amis, l’escape room The Doorz, située à Anfa Place, reste exceptionnellement ouverte jusqu’à minuit durant ce mois sacré. De leur côté, les amateurs de jeux de société peuvent se retrouver chez Pixel and Play, au quartier Maârif, ouvert du ftour jusqu’à tard dans la nuit et proposant une large sélection de jeux. Autant d’idées pour profiter pleinement des dernières soirées de Ramadan à Casablanca.