Laâyoune: clap de fin pour la 11ème édition du Festival du Madih, centrée sur la préservation du patrimoine culturel hassani

Les festivités de la 11ème édition du Festival du Madih ont pris fin, le dimanche 31 mars, après trois jours de célébration à la Maison de la culture «Oum Saâd», à Laâyoune. Organisé par l’Association des musiciens hassanis pour le patrimoine et le développement social, en collaboration avec la Direction régionale de la culture de Laâyoune-Sakia El Hamra et d’autres institutions locales, telles que la Wilaya, le Conseil régional, le Conseil communal et l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud, le festival a offert une plateforme dynamique pour partager cet héritage culturel avec les passionnés de musique traditionnelle.

«Cette onzième édition s’est distinguée par son caractère international, accueillant une dizaine de groupes étrangers, dont des élogistes renommés des régions du Sud ainsi qu’un groupe de Mauritanie et du Sénégal», a déclaré Saleh Attalib Aâli, secrétaire général de l’Association des musiciens hassanis de Laâyoune, soulignant que cette diversité a enchanté le public.

Sidi Hmoudi Filali, directeur régional de la culture à Laâyoune-Sakia El Hamra, a ajouté que les chants et poèmes déclamés ont réussi à transporter les spectateurs dans une atmosphère spirituelle propice au recueillement en ce mois béni de Ramadan.

Lire aussi : Laâyoune: début du 10ème Festival international du Madih, la Mauritanie invitée d’honneur

En clôture de ce festival, à la croisée du spirituel et de l’artistique, un hommage a été rendu à plusieurs acteurs locaux en reconnaissance de leur contribution significative à la préservation du patrimoine culturel hassani et à la promotion des talents de la région. Cette édition a ainsi brillamment illustré l’importance de la sauvegarde du patrimoine culturel pour en assurer la pérennité à travers les générations.