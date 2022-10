© Copyright : Adil Gadrouz / Le360 (capture image vidéo)

VidéoGrand réalisateur égyptien, Khairy Beshara est connu pour être l'un des leaders du néo-réalisme. Sensible aux inégalités sociales, le cinéaste a contribué à la renaissance du film documentaire en Egypte. Le360 est allé à sa rencontre, au cours du Festival du film arabe de Casablanca. Interview.

Réalisateur égyptien, Khairy Beshara a présidé le jury du long-métrage du Festival du film arabe de Casablanca, du 14 au 18 octobre.

Le360 l'a rencontré. Ce cinéaste, leader du néo-réalisme du cinéma arabe, se considère comme étant un citoyen ordinaire, auquel Dieu a donné un talent.

Une faculté qu’il veut employer pour changer sa société et la réalité dans laquelle il vit.

Ce cinéaste dit aimer les films où figurent des éléments reflétant une certaine passion, de la surprise et de la spontanéité.

Il se dit aussi en quête permanente d’apprentissage, mais aime également transmettre ce qu'il sait. Khairy Beshara ajoute avoir été influencé par les années soixante, mais aussi par la guerre au Vietnam.

Né le 30 juin 1947, à Tanta, un village du delta du Nil, Khairy Beshara a été formé à l'Institut cinématographique du Caire, dont il a été diplômé en 1967.

Fasciné par le cinéma depuis son plus jeune âge, il avait pour habitude d’observer le quotidien de ses voisins.

Son oncle maternel, Kamel Youssef, qui avait étudié le théâtre et la littérature en Angleterre, et était revenu en Egypte pour travailler à la radio et au théâtre au Caire, lui avait permis de découvrir un tout autre univers, grâce aux livres qu'il avait pu découvrir chez lui.