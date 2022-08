© Copyright : YOHAN BONNET / AFP

C'est une double consécration pour le film «Le bleu du caftan» de Maryam Touzani, qui vient de remporter les prix de la Mise en scène et du Meilleur acteur au festival du film francophone d'Angoulême, en France.

Après avoir remporté le Prix de la critique internationale, décerné par la Fédération internationale de la presse cinématographique (FIPRESCI) au Festival de Cannes le 28 mai, en France, Le Bleu du caftan (2022), réalisé par la Marocaine Maryam Touzani, vient de remporter deux nouveaux prix en France.

Le long-métrage, produit par Nabil Ayouch et co-produit par Amine Benjelloun, s’est en effet vu décerner le Valois de la mise en scène et le Valois du meilleur acteur pour Saleh Bakri, acteur palestinien qui campe le rôle de Halim dans le film, au Festival du film francophone d’Angoulême qui se déroulait du 23 au 28 août.

Dans un communiqué, Maryam Touzani s’est dite «particulièrement émue de recevoir ces prix», et en a profité pour féliciter l’acteur principal de son film. «Le Bleu du caftan parle d’amour et de tradition, et je reçois beaucoup d’amour avec ce film», a ajouté la réalisatrice.

Le film porté à l’écran par Lubna Azabal, Saleh Bakri et Ayoub Missioui, raconte l’histoire de Halim, marié de longue date à Mina, avec laquelle il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc.

Le couple vit depuis toujours avec le secret de Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.

Le jury de cette 15e édition du festival du film francophone d’Angoulême, présidé cette année par André Dussollier, a par ailleurs décerné quatre prix, dont celui du scénario et de la meilleure actrice, au film Le Sixième enfant, premier film de Léopold Legrand, et grand gagnant de ce palmarès.