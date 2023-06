Casart 2023: Jean-Claude Van Damme et Sylvester Stallone en novembre à Casablanca?

Le festival International Casart est prévu le 10 novembre à Casablanca. Au fil des ans, les organisateurs, avec à leur tête l’association Laghrad de la culture et des arts, annoncent l’arrivée de plusieurs stars de renommée mondiale. Et cette année, les organisateurs ne font pas exception à la règle pour la quatrième édition, l’entreprise égyptienne de production d’artistes «Pyramid Groups» s’allie à l’évènement et annonce une floppée de stars et pas des moindres.

Parmi eux, la chanteuse égyptienne Ahlam et les deux acteurs américains: Sylvester Stallone et Jean-Claude Van Damme. Ces deux noms ont bel et bien été annoncés en pleine conférence même s’ils n’ont pas été confirmés.

«Après trois ans d’absence à cause de la Covid 19, on a décidé de relancer cet évènement artistique très apprécié d’après les retours que nous avons pu avoir jusque là déclare Imad Benjelloun, le directeur de Casart pour Le360 en marge d’une conférence de presse tenue à Casablanca.

Plus une cérémonie d’hommages aux artistes qu’un festival, Casart a déjà décerné 25 prix à des personnalités arabes, africaines et internationales qui ont excellé tout au long de l’année que ce soit dans la musique, le cinéma, le théâtre ou les médias. Pour cette quatrième édition Fati Jamali a été désignée directrice artistique.