Casamémoire renouvelle sa gouvernance

Casamémoire a tenu son assemblée générale ordinaire, marquant une nouvelle étape dans son engagement de longue date en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine architectural, urbain et culturel du 20ème siècle au Maroc. À l’issue de cette rencontre, un nouveau bureau exécutif a été élu, avec pour mission de poursuivre et de renforcer l’action de l’association dans un contexte où les enjeux de préservation et de transmission du patrimoine casablancais se font de plus en plus pressants.

Ce nouveau mandat s’inscrit dans une logique de continuité et de consolidation. Les membres ont renouvelé leur confiance à Karim Rouissi, qui entame un second mandat à la présidence de Casamémoire. Il sera épaulé par Yacine Benzriouil, vice-président, Mahja Nait Barka, secrétaire générale et Leila Akhmisse, secrétaire générale adjointe. Le pôle financier est confié à Abbas Msefer, trésorier, assisté de Hamza Diouri, trésorier adjoint, tandis qu’Aymen Bellab, Clémentine Benslimane et Rabéa Ridaoui rejoignent le bureau en tant qu’assesseurs.

Au-delà du renouvellement des instances, cette assemblée a été l’occasion de présenter une feuille de route structurée autour de projets majeurs, pensés pour renforcer l’impact et la visibilité de Casamémoire. Projet emblématique du mandat, la future Maison du patrimoine est appelée à devenir le vaisseau amiral de l’association. Conçue comme un lieu ouvert et vivant, elle ambitionne de rassembler une médiathèque, des espaces de conférences, des salles d’exposition et des ateliers pédagogiques. L’objectif étant de créer un centre de référence dédié à la transmission et à la valorisation du patrimoine casablancais, à destination aussi bien des chercheurs que du grand public.

Lire aussi : Journées du Patrimoine: Casamémoire forme les futurs guides-médiateurs

Dans le même temps, Casamémoire entend poursuivre et approfondir sa stratégie de digitalisation. L’association mise notamment sur le développement de CasaTourat, une application proposant des visites audioguidées des quartiers emblématiques de Casablanca, ainsi que sur le renforcement de l’Université numérique du patrimoine, plateforme de formation destinée aux guides bénévoles, aux médiateurs culturels et aux citoyens intéressés par les questions patrimoniales.

Le nouveau bureau réaffirme par ailleurs son engagement en faveur d’un plaidoyer actif auprès des institutions publiques, afin de consolider les dispositifs de protection du patrimoine bâti et urbain. Un enjeu central dans une ville en constante mutation, où les arbitrages entre développement urbain et préservation restent souvent délicats.

Enfin, Casamémoire poursuivra ses actions phares de sensibilisation et de médiation culturelle, à travers ses programmes de recherche, les Journées et les Nocturnes du patrimoine de Casablanca, ainsi que les Rencontres du patrimoine. Autant d’initiatives qui ont contribué, au fil des années, à inscrire la question patrimoniale au cœur du débat public et à renforcer le lien des habitants avec l’histoire et l’identité de leur ville.