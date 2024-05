Casablanca: Diana King, Dr Alban, 2 Unlimited et Samantha Fox au festival Nostalgia Lovers

Avis aux nostalgiques. Le Parc du Vélodrome de Casablanca s’apprête à accueillir, du 4 au 6 juillet prochains, la première édition du festival Nostalgia Lovers, un évènement musical dédié au répertoire de la musique des années 80 et 90.

La programmation des trois soirées de concerts compose un pot-pourri des stars de la pop que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Le menu du 4 juillet aligne ainsi Haddaway, 2 Unlimited, Black Box, Dr Alban, Gala, Samantha Fox, Corona, Snap, la Movida Ibiza et Rednex.

Le 5 juillet, ce sera au tour de Rednex, Larusso, Francky Vincent, la compagnie Créole, Zouk Machine Jonson Righeira et Mr Majestyk de monter sur le podium du Vélodrome. Enfin, la dernière soirée réunira sur scène Inner Circle, Diana King, Kevin Lyttle, Faatman Scoop, Crystal Waters, Robin S et Leee John of Imagination…

En plus des concerts, le festival proposera des sets de DJ faisant également cap sur les tubes des eighties et nineties. «Nostalgia Lovers Festival n’est pas seulement un événement musical, c’est une invitation à voyager dans le temps, à redécouvrir la joie et l’insouciance des années 80 et 90 dans un cadre festif et convivial», déclare dans un communiqué Othman Benabdeljelil, patron de Parthenon Holding, organisateur du festival.