Caftan Week 2026: le Palais El Badi aux couleurs de l’Atlas pour un hommage à l’expertise des créateurs nationaux

Lors de la soirée Caftan Week 2026, le Palais El Badi a accueilli un hommage aux créateurs marocains à travers une mise en scène inspirée de l’Atlas. (S.Belghiti/Le360)

Sous le thème «Souffle de l’Atlas», la 26e édition de la Caftan Week a ouvert ses portes à Marrakech, réunissant les grands noms de la haute couture marocaine dans l’enceinte historique du Palais El Badi.

Plus de mille personnes, incluant des artistes, des représentants des médias et des créateurs, se sont réunies pour assister au grand défilé. Pour cette édition, douze designers marocains ont présenté des collections inspirées par la nature et le patrimoine des montagnes de l’Atlas.

L’actrice Jihane Kidari, chargée de l’animation de la soirée, a déclaré au micro de Le360: «Je suis très heureuse d’être présente pour cette 26e édition de la Caftan Week. C’est un honneur pour moi de représenter ne serait-ce qu’une petite partie de ce patrimoine et de cette identité dont tous les Marocains sont fiers.»

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La partie artistique a été assurée par les chanteuses Jaylan et Najat Aatabou ainsi que par le groupe Fnaïre. Jaylan a précisé avant son passage: «Je suis fière d’être présente pour cette édition qui célèbre l’Atlas, une thématique proche de mon cœur. Ce que je porte aujourd’hui est inspiré de cette essence et je suis impatiente de remonter sur la scène de Caftan après ma première participation en 2017.»

De son côté, l’artiste Manal Benchlikha a partagé ses impressions sur les créations exposées: «J’ai pu voir certains designs et je pense qu’ils seront magnifiques parce qu’ils s’inspirent de l’Atlas, des montagnes, de la neige et de la nature en général.»

Le défilé a également permis à de nouveaux talents de s’exprimer, à l’image du créateur Mouad Chafai. Pour sa première participation, il a expliqué sa démarche créative: «Inspirée de l’Atlas, ma collection reflète mes origines. J’ai tenté, à travers elle, de raviver mes souvenirs d’enfance ainsi que les éléments liés à mon identité.»

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En parallèle des stylistes, le public a pu noter la présence de personnalités comme l’actrice émiratie Mahira Abdelaziz, qui a confié: «Le caftan marocain est l’un des plus beaux vêtements. Quand je le porte, je me sens comme une princesse. Je suis ravie d’être à Marrakech avec ma fille pour découvrir cet événement.»

Imane Khallad a également fait le déplacement pour la première fois, affirmant qu’elle était «ravie d’être parmi cette assemblée qui représente le Maroc, sa culture et l’habit marocain.»

Cette édition s’inscrit dans un contexte particulier pour l’artisanat national. La journaliste Hind Boumchamar a ainsi rappelé: «Ce qui distingue cette version, c’est sa coïncidence avec la reconnaissance par l’UNESCO du caftan marocain en tant que patrimoine immatériel. Le caftan de Marrakech demeure l’événement majeur de la mode marocaine.»

Les activités liées à cette semaine se poursuivent jusqu’au dimanche 10 mai, notamment avec l’exposition «Artisanat de l’Atlas» à Dar El Bacha. Ce volet de l’événement met en avant le travail de sept artisans qui font la démonstration des techniques de fabrication traditionnelles nécessaires à la confection de ces pièces.