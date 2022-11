© Copyright : DR

Afin de valoriser le capital immatériel d’Essaouira et stimuler l'activité socio-économique et culturelle de cette province, l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) a commandité une étude, pour une enveloppe budgétaire de 319.998 dirhams.

L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) vient de lancer un appel d’offres pour la réalisation d’une étude sur l’utilisation de la propriété industrielle dans la province d’Essaouira. Le délai d’exécution de cette mission est de trois mois.

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la convention entre l'OMPIC, la province d'Essaouira, et la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie. Le projet vise à stimuler l'activité socio-économique et culturelle de la province d'Essaouira, à travers l'utilisation optimale des outils de la propriété industrielle: les marques, les designs, les brevets d'invention et les Indications géographiques.

Cette étude a ainsi pour objectifs d'analyser les pratiques en matière de protection des titres de propriété industrielle par le tissu économique local, et de proposer une démarche globale pour identifier, protéger, valoriser et promouvoir l'actif immatériel lié au patrimoine socioéconomique et culturel de la province.

Selon l’OMPIC, cette action doit prendre en considération la démarche menée par la Société de développement local (SDL) Essaouira culture arts et patrimoine, qui vise à promouvoir l'image de marque d'Essaouira, et par conséquent, créer la marque du territoire, selon une démarche marketing axée sur la communication digitale.

L'action doit ainsi permettre l'identification et l'exploration de l'actif immatériel lié aux champs socio-économique et culturels propres à la province d'Essaouira, et mieux faire connaître aux acteurs économiques de la province les retombées (aux impacts à moyen et long terme) que l'utilisation de la propriété industrielle peut avoir sur les activités liées à l'exploitation du capital immatériel de la province.

Toujours selon l’OMPIC, cette étude doit aussi permettre de renforcer les capacités des acteurs économiques de la province d’Essaouira, afin qu'ils puissent exploiter les outils et stratégies de propriété industrielle et améliorer l'exploitation des richesses patrimoniales de la province, à travers la protection, le développement et le marketing de ses actifs immatériels existants et potentiels.

Pour réaliser ces objectifs, le cabinet sélectionné aura à établir une analyse exploratoire répertoriant l'écosystème et les différentes composantes du capital immatériel, portant sur les terroirs et les produits de niche qui fondent la richesse, l'attractivité et les spécificités d'Essaouira, lesquels terroirs et produits de niche peuvent être adossés aux contenus patrimoniaux et culturels de cette province.