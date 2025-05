Badr Belomaria: la passion du ciel capturée en images

Photographe marocain et avgeek passionné, Badr Belomaria s’est construit une identité singulière autour du plane spotting, une pratique qui consiste à photographier des avions, souvent lors de leurs phases de décollage ou d’atterrissage. Pour lui, cette activité va bien au-delà de la simple photographie: c’est un véritable art de vivre.

Badr pratique une forme spontanée et libre de spotting, souvent réalisée sans accès direct aux pistes ni autorisation spéciale. Armé de son appareil photo, il observe, anticipe et capture des instants éphémères, en quête du bon angle, de la lumière parfaite et du moment où la machine semble danser avec le ciel.

Son amour pour l’aviation remonte à l’enfance, mais c’est avec le temps et la pratique qu’il a affiné son regard. Ce n’est pas un hasard s’il est aujourd’hui reconnu parmi les passionnés d’aviation au Maroc, tant par la qualité de ses images que par la sincérité de sa démarche.

Son rendez-vous préféré? Le Marrakech Air Show, qu’il considère comme un moment unique de communion avec sa passion. C’est l’événement où il se sent à sa place, un lieu où il peut vivre pleinement sa passion et s’immerger dans l’univers aéronautique. Entouré d’avions, de professionnels et d’amateurs éclairés, Badr s’y ressource, appareil à la main, regard tourné vers le ciel.

Mais son ambition ne s’arrête pas là. Badr nourrit un rêve simple et puissant: faire le tour des aéroports du monde, explorer les pistes les plus emblématiques, capturer la diversité des flottes internationales, et partager, à travers ses clichés, la beauté universelle de l’aviation.

À travers ses clichés qu’il expose principalement sur Instagram, il offre un regard singulier sur le monde aérien, entre fascination technique et émerveillement esthétique. Une façon pour lui de faire voler ses rêves, tout en les rendant accessibles aux autres.