Réagissant à la mort de feu Houssein Miloudi, une des plus grandes figures de la peinture au Maroc et de la ville d’Essaouira à laquelle il vouait un véritable culte, le conseiller royal, André Azoulay, a eu du mal à contenir son émotion. Il témoigne.

Mort ce jeudi 15 septembre 2022 à l’hôpital militaire de Rabat, des suites d’une longue maladie, Houssein Miloudi, immense artiste peintre marocain, sera enterré samedi 17 septembre au cimetière Sidi Megdoul d’Essaouira, ville qui l’a vu naître et où il a vécu. Ce sera après la prière d’Addohr. C’est dans ce cimetière que reposent ses parents et l’artiste tenait à y être enterré.

Parmi ses compagnons de route de toujours, figure le conseiller royal André Azoulay. Contacté par Le360, André Azoulay a eu du mal à contenir son émotion, lui qui est généralement des plus stoïques.

Les deux hommes avaient en partage un amour inconditionnel et intransigeant pour la Cité des Alizés. Amis d’enfance, ils étaient naturellement et passionnément complices et intarissables sur «Essaouira, la muse insondable, inépuisable et quasi obsessionnelle de nos rêves les plus débridés», rappelle André Azoulay, en ajoutant avec tristesse: «Houssein Miloudi était mon frère absolu et irréductible en "Souiritude" et avec son décès, c’est l’une des plus belles lumières d’Essaouira qui vient de s’éteindre».