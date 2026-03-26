Culture

À Casablanca, la Villa des Arts propose une expérience artistique immersive pour petits et grands

La Villa des Arts de Casablanca.

Troisième rendez-vous, même esprit. Le Collectif 4.0 et la Fondation Al Mada reprennent leur atelier artistique ouvert ce samedi 28 mars à la Villa des arts de Casablanca, avec une nouvelle édition de «Maroc, Terre de cultures».

Par Qods Chabâa
Le 26/03/2026 à 17h30

Ce samedi 28 mars, à partir de 15h, la Villa des arts de Casablanca se transforme en terrain de jeu géant. Au programme: pigments, fresques collectives et ateliers pour petits et grands, dans le cadre de la troisième édition de «Couleurs du Maroc», imaginée par le Collectif 4.0 en partenariat avec la Fondation Al Mada.

Depuis fin janvier, l’esplanade extérieure de la Villa des Arts se transforme, chaque dernier samedi du mois, en un atelier à ciel ouvert. À l’origine de cette initiative, un collectif de femmes issues des secteurs de la culture et de l’événementiel au Maroc, parmi lesquelles Hind Mjid, à la tête d’un studio de création dédié à la conception et à la production de projets fédérateurs.

L'affiche de couleurs du Maroc

Ce samedi, les visiteurs pourront réaliser des créations artistiques et manuelles autour des couleurs et pigments, participer à des activités ludiques et contribuer à une fresque géante collective. «Conçus comme une expérience ludique et participative, ces ateliers offrent aux familles un véritable terrain de jeu et d’expression, permettant aux petits et aux grands de découvrir et de créer autour des couleurs», déclarent les organisateurs.

Lire aussi : Casablanca: le 1er Salon national des artistes émergents de l’art contemporain se poursuit jusqu’au 30 novembre à la Villa des Arts

«Couleurs du Maroc» s’inscrit dans le programme «Maroc, Terre de cultures», une série d’événements qui propose de découvrir les métiers et le patrimoine du Maroc à travers des ateliers interactifs et éducatifs. Le tarif est à 50 dirhams pour l’ensemble de la famille.

Par Qods Chabâa
Le 26/03/2026 à 17h30
#Villa des arts de Casablanca#Ateliers à ciel ouvert#Collectif 4.0#Fondation Al Mada

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Casablanca: le 1er Salon national des artistes émergents de l’art contemporain se poursuit jusqu’au 30 novembre à la Villa des Arts

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

De Bab Rouah aux Oudayas, Rabat retrace 60 ans de peinture marocaine

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

«Marrakech», la première peinture marocaine de Winston Churchill mise aux enchères au Canada

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

MMVI de Rabat: «De l’écriture à la peinture», Tahar Ben Jelloun dévoile les couleurs intimes de sa création

Articles les plus lus

1
La princesse Lalla Hasnaa représente le Maroc au sommet de la Coalition mondiale pour les enfants à Washington
2
Pourquoi la villa historique détruite à Casablanca est classée patrimoine de la ville
3
Interview. «Les barrages sont pleins, mais ce n’est pas une raison pour baisser la garde», explique Abdelaziz Belhouji, expert en risques climatiques
4
Énergie: Ormuz met sous tension le commerce bidirectionnel entre le Maroc et l’Espagne
5
Moins cher et plus abondant, l’oignon espagnol l’emporte sur le local dans les marchés d’Agadir
6
De victime présumée à suspecte d’extorsion: les 3 millions d’euros qui bouleversent le dossier Laura Prioul face à Saad Lamjarred
7
Fermeture du détroit d’Ormuz: Tanger Med, hub incontournable pour la logistique mondiale
8
Ne nous fâchons pas avec le Sénégal
Revues de presse

Voir plus