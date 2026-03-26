À Casablanca, la Villa des Arts propose une expérience artistique immersive pour petits et grands

Ce samedi 28 mars, à partir de 15h, la Villa des arts de Casablanca se transforme en terrain de jeu géant. Au programme: pigments, fresques collectives et ateliers pour petits et grands, dans le cadre de la troisième édition de «Couleurs du Maroc», imaginée par le Collectif 4.0 en partenariat avec la Fondation Al Mada.

Depuis fin janvier, l’esplanade extérieure de la Villa des Arts se transforme, chaque dernier samedi du mois, en un atelier à ciel ouvert. À l’origine de cette initiative, un collectif de femmes issues des secteurs de la culture et de l’événementiel au Maroc, parmi lesquelles Hind Mjid, à la tête d’un studio de création dédié à la conception et à la production de projets fédérateurs.

L'affiche de couleurs du Maroc

Ce samedi, les visiteurs pourront réaliser des créations artistiques et manuelles autour des couleurs et pigments, participer à des activités ludiques et contribuer à une fresque géante collective. «Conçus comme une expérience ludique et participative, ces ateliers offrent aux familles un véritable terrain de jeu et d’expression, permettant aux petits et aux grands de découvrir et de créer autour des couleurs», déclarent les organisateurs.

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«Couleurs du Maroc» s’inscrit dans le programme «Maroc, Terre de cultures», une série d’événements qui propose de découvrir les métiers et le patrimoine du Maroc à travers des ateliers interactifs et éducatifs. Le tarif est à 50 dirhams pour l’ensemble de la famille.