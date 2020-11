© Copyright : DR

Elégante à l'extérieur, sophistiquée à l'intérieur, la nouvelle Audi A4 incarne à merveille le nouveau langage stylistique du constructeur d’Inglostadt. Elle dispose de tous les arguments pour s’imposer dans le segment hyper-concurrentiel des berlines premiums.

Emotion, sportivité et prestige: ces trois mots définissent parfaitement le design de la nouvelle Audi A4, la berline star de la marque aux anneaux. Bien plus qu’un relifting de circonstance après quatre années de développement, la nouvelle Audi A4 a bénéficié d’une profonde mis à jour de sa carrosserie et affirme la nouvelle identité stylistique du constructeur allemand.

A l'arrière, les feux à LED sont reliés par une baguette chromée qui accentue l’horizontalité de la poupe. Le diffuseur intégrant des échappements trapézoïdaux confère à l'ensemble une allure résolument sportive.

Son profil se distingue par les muscles uniques au-dessus des ailes et la ligne d’épaule abaissée au milieu. Les ailes sont plus marquées et les flancs creusés donnant ainsi à la berline une silhouette plus athlétique que jamais.

À l'avant, la calandre Singleframe a été élargie et abaissée, tout comme les prises d'air, composant un ensemble qui dégage de la puissance. Cerise sur le gâteau, A4 est désormais dotée de série de phares 100% Full LED avec feux de route automatiques.

Un modèle hyper connecté

Si l’extérieur impressionne, l’intérieur en fait tout autant, grâce à une finition de haute-volée, caractéristique de la marque aux anneaux. Généreux, l’habitacle abrite des éléments agencés de manière à maximiser la luminosité et l’espace. La bande continue air-jet souligne la largeur du véhicule, tandis qu’une bande chromée affirme son caractère haut de gamme.

En option, les nouveaux packs intérieurs, design sélection et S line intérieur, peuvent être associés librement avec les gammes de finitions extérieures et proposent un grand nombre de couleurs et matières. Le pack d’éclairage d’ambiance met en valeur les lignes de l’habitacle, via des bandes lumineuses.

Hyper-connectée, la nouvelle Audi A4 offre une expérience utilisateur semblable à celle d’un smartphone contemporain. Au centre du tableau de bord, légèrement incliné vers le conducteur, trône le grand écran MMI touch, centre de contrôle du nouveau système opérationnel. L’écran MMI touch avec réaction acoustique vient remplacer les fonctions de l’ancienne commande à molette sur la console du tunnel central. Avec ses 10,1 pouces, l’écran TFT haute résolution est plus intuitif et facile à utiliser.

Sur route, la nouvelle Audi A4 exprime tout son tempérament, à la fois confortable et dynamique. La suspension sportive équilibrée dessine harmonieusement le caractère de l’Audi A4. Avec sa configuration de base encore plus dynamique, elle souligne le caractère sportif du véhicule tout en maintenant le niveau de confort.

Les deux suspensions contrôlées sont intégrées au système de sélection du mode de conduite Audi drive select, qui permet aux conducteurs de choisir entre cinq modes de conduites.

Pour sa commercialisation au Maroc, l’Audi A4 est disponible en deux motorisations: un diesel 35 TDI en boîte automatique S Tronic à 7 rapports à partir de 435.000 dirhams, et un diesel 30 TDI en boîte manuelle à partir de 389.000 dirhams.