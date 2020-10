Le nouvel Audi Q3 Sportback associe la présence et la polyvalence d’un SUV à l’élégance sportive et la tenue de route agile d’un coupé. Découverte guidée du tout premier SUV compact coupé d’Audi.

Disons-le d’emblée: le look du nouveau Audi Q3 Sportback et une franche réussite, et capte l’attention dès le premier regard. Impossible de rester indifférent. Avec sa ligne de toit basse et sa carrosserie bodybuildée, le nouveau-né du constructeur d’Ingolstadt est la voiture idéale pour ceux qui accordent autant d’importance à l’innovation technique et au caractère sportif qu’au design expressif.

La face avant du véhicule, dominée par la grande calandre octogonale Singleframe, qui souligne son appartenance à la nouvelle gamme Audi, illustre parfaitement ce design plus affirmé. La grille noire, dotée d’une structure en nid d’abeille, est entourée d’un cadre argenté, qui rend l’avant encore plus expressif. Les admissions d’air en forme de trapèzes, reliées entre elles par une baguette horizontale dans le pare-chocs, ajoutent une touche de dynamisme à l’ensemble.

De profil, la silhouette du coupé se dessine de manière bien visible. La ligne diagonale, élégante et longue, illustre la forme de base dynamique du véhicule et souligne sa sportivité.

Télécharger la fiche technique

De série, les Audi Q3 Sportback sont livrés avec le pack brillant, qui attire l’attention sur le cadre du toit et les bordures des vitres aluminium, tandis que les montants de vitres sont noirs. Le pack brillance noir assure un look encore plus dynamique, car il donne un aspect plus profilé à la carrosserie grâce aux surfaces plates des pare-chocs.

A bord: espace généreux, finition irréprochable

L’intérieur du nouvel Audi Q3 Sportback est non moins irrésistible que son aspect extérieur. Le design sportif et affirmé se retrouve à bord du SUV coupé compact. L’habitacle est soigné et la finition impeccable, comme souvent chez Audi. L’élément central est l’écran tactile MMI touch. De forme octogonale, il reproduit le design de la calandre Singleframe. Tout comme l’unité de contrôle de la climatisation qui se trouve en dessous, l’écran est orienté à 10° vers le conducteur.

Conçu comme un véritable véhicule cinq places, le nouvel Audi Q3 Sportback est par ailleurs l’un des modèles les plus spacieux de son segment. Il mesure 4.500 mm de long, 1.556 mm de haut et 1.843 mm de large, soit respectivement 16 mm plus long, 29 mm plus bas et 6 mm de moins que l’Audi Q3. L’empattement, de 2.680 mm sur les deux modèles, constitue la base d’un espace généreux.

Télécharger la fiche technique

Derrière les sièges arrière, le coffre présente une capacité de 530 litres, qui passe à 1.400 litres lorsque les dossiers sont repliés. Du côté de la dotation technologique, le nouvel Audi Q3 Sportback est à la page avec le virtual cockpit de série. Il s’agit d’un écran de 10.25 pouces que le conducteur actionne sur le volant multifonction qui permet d’avoir toutes les informations nécessaires à la conduite en format digital.

L’interface pour smartphone d’Audi intègre les téléphones iOS et Android dans le système d’infotainment à bord. Le véhicule embarque en plus des systèmes ultramodernes pour le stationnement et les manœuvres. Les caméras à 360 degrés affichent les alentours immédiats du SUV coupé sur l’écran MMI.

L’Audi Q3 Sportback est aussi doté en option des projecteurs Audi Matrix LED. Cette technologie innovante éclaire la route de façon intelligente et règle le faisceau lumineux en fonction des conditions de conduite, sans pour autant éblouir les autres conducteurs lorsque vous les croisez en plein phare.

Sur la route, le nouvel Audi Q3 Sportback exprime toute sa polyvalence, que ce soit en ville, sur les longues distances ou en tout-terrain. Dans les virages serrés, l’Audi Q3 Sportback est particulièrement dynamique, faisant preuve d’une agilité spontanée et d’un haut niveau de confort.

Sous le capot, l’Audi Q3 Sportback embarque un moteur diesel efficient et puissant pour son lancement sur. Il s’agit du moteur diesel 2.0 TDI qui délivre 150 chevaux, incluant la boîte S tronic 7 rapports, qui change de rapport à la vitesse de l’éclair.

L’Audi Q3 Sportback est disponible dans tout le réseau Audi Maroc. Les prix démarrent à 479.000 dirhams pour la finition Advanced, et atteignent 590.000 dirhams pour la finition S-Line.

Découvrez le nouvel Audi Q3 Sportback plus en avant en cliquant ici