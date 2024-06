Avantageusement situé en bord de mer, l’Amadil Beach Club vous accueille dans ses chambres et suites confortables, bercées par le doux clapotis des vagues. Profitez d’une vue imprenable sur l’océan. L’hôtel propose un éventail d’expériences pour grands et petits. Que vous soyez à la recherche de moments de détente, ou d’activités ludiques en famille, l’Amadil Beach Club a de quoi répondre à vos attentes, le tout en All Inclusive.

Hôtel Amadil Beach Club: un été de détente et de plaisir à Agadir.. Hôtel Amadil Beach Club Agadir.

Le Kids Club et l’Aquaprak garantissent aux plus jeunes des journées remplies d’aventures et de découvertes, les petits s’en donneront à cœur joie sous la supervision d’une équipe d’animateurs dévoués. Pendant ce temps, les parents pourront se prélasser en toute tranquillité, au bord de la piscine pour un bain de soleil, au restaurant ou au lounge bar, pour siroter des cocktails au Spa pour un moment de bien-être absolu.

Au programme : sessions d’aquagym, de danse ou initiation au tir à l’arc, promettent des moments de partage et de découverte pour tous. Après une journée bien remplie, rendez-vous au pool bar pour savourer un cocktail rafraîchissant au bord de la piscine.

Et le soir venu, l’heure est au show, spectacles et animations sous les yeux rêveurs des vacanciers. Réservez vos vacances dès maintenant via site web ou appel et bénéficiez de -20% sur le meilleur tarif.