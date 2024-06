Nouveaux gradins, toiture, équipements divers...Tout sur l’état d’avancement des travaux au Grand stade de Tanger

Plus grand, plus moderne et il sera couvert. Le Grand stade Ibn Batouta prend forme. Immédiatement après l’ajout d’un niveau circulaire en béton, l’installation des nouvelles tribunes a été lancée. Ces structures ont été conçues avec des technologies de pointe, conformes aux standards des grandes arènes internationales.

Par ailleurs, de nouveaux travaux ont été lancés la semaine dernière pour l’installation de la toiture du stade. Cela implique notamment l’établissement de fondations robustes et un design unique. Une opération qui sera orchestrée en totalité par des techniciens et ingénieurs marocains. Ces travaux concernent également l’installation de structures de base dans quatre zones stratégiques du stade, pour faciliter la pose de cette toiture métallique qui couvrira environ 90% de l’installation.

ملعب طنجة يستعد لمونديال 2030 وكأس إفريقيا 2025

Cette toiture, destinée à protéger le Grand stade de Tanger, offrira une ombre suffisante tout en laissant passer la lumière nécessaire pour le maintien d’une pelouse naturelle. Ce projet d’envergure, nécessitant précision et expertise, devrait s’étendre sur plus de quatre mois, suite à l’achèvement des fondations en fer et des éléments de design.

Les composants clés de la toiture ont été manufacturés en Asie et en Europe, et intégreront une couche spéciale de plus de 20.000 mètres carrés composée de deux matériaux, optimisée pour répondre aux besoins spécifiques de luminosité essentiels pour les stades.

L’extension du stade va au-delà de l’ajout de ces nouvelles tribunes et l’installation de cette toiture, incluant également l’installation de diverses infrastructures autour et sur le terrain, conformément aux normes établies par la FIFA.

Il convient de noter que l’expansion du Grand stade de Tanger vise à augmenter sa capacité d’accueil, suite à l’annonce officielle du Maroc de le lister parmi les stades qui accueilleront les compétitions de la Coupe du monde 2030 dans notre pays, aux côtés du Portugal et de l’Espagne.

Auparavant dotée d’une capacité de 65.000 places, cette enceinte sportive peut désormais accueillir plus de 80.000 spectateurs.