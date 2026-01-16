La Fondation Motsepe fait don de 500.000 dollars au Maroc dans un geste de solidarité interconfessionnelle

La Fondation Motsepe accorde un don de 250.000 dollars au ministère marocain des Habous et des Affaires islamiques en présence de Fouzi Lekjaa et Ahmed Taoufiq à Rabat, ce vendredi 16 janvier 2026. (Y.Mannan/Le360)

La Fondation de la famille Motsepe, liée au président de la Confédération africaine de football (CAF), a accordé un don de 250.000 dollars au ministère marocain des Habous et des Affaires islamiques, destiné à soutenir les populations musulmanes en situation de précarité, notamment au Maroc. La remise de ce soutien financier a donné lieu, vendredi à Rabat, à une entrevue entre Patrice Motsepe, président de la CAF, et Ahmed Taoufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, en présence de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Hier, jeudi 15 janvier 2026, un don d’un montant équivalent a été remis à l’Église catholique de Rabat par l’intermédiaire de son archevêque, le cardinal Cristóbal López Romero, illustrant la portée inclusive et interconfessionnelle de cette initiative philanthropique.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Patrice Motsepe a exprimé son «grand honneur» de procéder à cette remise au nom de la Fondation Motsepe. «C’est pour cette raison que j’ai souhaité la présence de mon épouse, cofondatrice et directrice générale de la Fondation, à mes côtés aujourd’hui», a-t-il précisé. Le président de la CAF a rappelé que cette démarche s’inscrit dans la continuité d’actions similaires menées au Cameroun en 2021 et en Côte d’Ivoire en 2023, témoignant d’un engagement constant en faveur de la solidarité africaine.

Il a évoqué «une profonde gratitude et un immense respect pour le rôle joué par la foi musulmane au Maroc auprès de notre peuple», soulignant que la Fondation Motsepe conduit des initiatives comparables en Afrique du Sud et dans d’autres régions du monde. Revenant sur son parcours personnel, Patrice Motsepe a confié avoir grandi «entouré de nombreux amis issus de familles musulmanes», qui l’ont inspiré et accueilli avec bienveillance, une expérience fondatrice qu’il dit partager avec son épouse. Il a également rappelé le soutien dont ont bénéficié ses parents et ses entreprises familiales de la part de la communauté musulmane sud-africaine.

L’édition la plus réussie de l’histoire de la compétition

Le dirigeant du football africain a par ailleurs tenu à rendre hommage à Fouzi Lekjaa, qu’il a qualifié de «frère», saluant le travail «remarquable» accompli pour le développement du football national et continental.

Évoquant l’organisation de la CAN 2025 au Maroc, Patrice Motsepe a estimé qu’il s’agissait de «l’édition la plus réussie de l’histoire de la compétition». Il a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour son soutien constant au football, soulignant que des milliers d’Africains et de visiteurs du monde entier ont participé à «une célébration de l’unité du football africain». Selon lui, la qualité du jeu, l’excellence des infrastructures, la modernité des stades ainsi que l’hospitalité du peuple marocain ont placé cette édition parmi «les références mondiales».

Revenant sur les deux dons d’une valeur globale de 500.000 dollars, le président de la CAF y a vu l’expression «de l’amour profond qui unit les Africains». En conclusion, il a adressé ses remerciements à la presse pour «le travail considérable» accompli, ainsi qu’à Fouzi Lekjaa pour son engagement. «C’est cela l’Afrique, la beauté d’un continent qui se rassemble, la force d’un football qui unit nos peuples et l’image d’une Afrique unie offerte au monde», a-t-il conclu.