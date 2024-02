La cavalière Noor Slaoui: «Mon objectif aux JO de Paris est de progresser pour représenter dignement le Maroc»

Noor Slaoui a une passion profonde pour les chevaux, développée dès son enfance lors de randonnées familiales à dos de mulet dans le Haut Atlas au Maroc. Après une formation au Cadre noir de Saumur en France, elle s’installe en Angleterre où elle découvre le concours complet et se rapproche de cet univers. Avec son cheval «Cash in Hand», avec qui elle entretient une relation fusionnelle, la jeune femme de 27 ans s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Elle nous en parle.

Le360: Qu’est-ce que cela fait d’être la première cavalière marocaine et arabe qualifiée aux Jeux olympiques dans la discipline du concours complet?

Noor Slaoui: C’est pour moi un véritable honneur de représenter le Maroc et les pays arabes aux Jeux olympiques de Paris qui se tiendront en juillet. Je ne trouve pas les mots pour le décrire, mais c’est un grand plaisir. J’espère vraiment vivre une belle expérience.

Quelles sont vos attentes pour ces JO?

Cela fait 5 à 6 ans que je travaille en vue de me qualifier pour les Jeux olympiques, un processus dans lequel ma coach associée, Déborah Fellous, et la fédération m’ont énormément aidée. Ils m’ont permis de parcourir l’Europe pour décrocher mes qualifications, faire des concours et acquérir de l’expérience. Comparativement à d’autres cavaliers, je suis relativement nouvelle dans ce milieu, ayant commencé le complet à l’âge de 19 ans. Pour mes premiers Jeux olympiques, mon objectif est de donner le meilleur de moi-même. Je ne peux pas promettre une médaille pour l’instant, mais j’espère que cette expérience sera enrichissante et m’aidera à progresser en tant que cavalière et à atteindre le plus haut niveau.

En quoi consiste la préparation au concours?

Je m’entraîne beaucoup physiquement, mais j’essaie également de beaucoup travailler sur mon mental, parce que finalement je pense que le sport de haut niveau demande une grande résilience mentale. En ce qui concerne mon cheval, la préparation commence tôt le matin, dès 8 heures, avec des soins adaptés pour le préparer à performer au plus haut niveau.

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette discipline?

Le concours complet est une sorte de triathlon équestre. Il débute par le dressage, où des mouvements prédéfinis sont exécutés et évalués par des juges. Ensuite vient le cross, une épreuve d’obstacles fixes en pleine nature, suivie d’une visite vétérinaire. Enfin, nous avons un parcours de saut d’obstacles. Les performances dans ces trois disciplines sont combinées pour obtenir un classement final. Cela dure 3 jours et nous avons besoin d’un cheval polyvalent pour ces trois étapes.

Comment comptez-vous gérer la pression lors de cet événement?

Je pense gérer la pression en m’éclatant. Mon objectif est de savourer chaque instant, consciente du travail accompli pour en arriver là. Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire mais je vais essayer de ne pas me laisser submerger par la pression, mais plutôt de rester concentrée sur l’expérience et sur l’opportunité que j’ai de représenter dignement le Maroc et les pays arabes.