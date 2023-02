Grand Prix d’Afrique des courses de chevaux: le palmarès de l’édition 2023, organisée à Marrakech

Organisée par la Société royale d’encouragement du cheval (SOREC) en partenariat avec l’Association des loteries d’Afrique (ALA), l’édition 2023 du Grand Prix d’Afrique des courses de chevaux s’est clôturée samedi soir à Marrakech.

Rassemblant des jockeys marocains et internationaux de haut niveau, cette journée de course, qui se tenait pour la deuxième année consécutive au Maroc, a tenu ses promesses en termes d’émotions et de sensations fortes. Les six courses au programme ont contribué à créer une atmosphère sportive et dynamique, indique la SOREC dans un communiqué.

Épreuve phare, le Grand Prix d’Afrique a mis en compétition 16 chevaux, qui se sont affrontés sur une distance de 1.900 mètres. Le jockey Ismail Lakjal sur Cityzen a remporté le prestigieux prix, suivi d’Amine Essati sur Boldbelle Fal et Abdellah Moussaid sur Lastlove Fal.

Outre le Grand Prix, la SOREC a organisé cinq autres courses samedi dernier. Celles-ci ont été remportées par les duos suivants :

Course Cheval Jockey PMU Serigraphe Omar Lakjal SOREC Misana Fal Khalid Ibba Marrakech Kounouz Omar Lakjal A.L.A Espoir Eternel Abdellah El Harate France Galop Al Mambir Fal Khalid Ibba

Notons que la SOREC est une entreprise publique créée en 2003 sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Forte d’un business model unique au monde, elle poursuit les missions de l’encadrement de l’élevage et l’amélioration des races de chevaux dans les haras nationaux, l’organisation des courses de chevaux dans les hippodromes, la gestion des jeux hippiques, ainsi que la réalisation et l’exploitation des infrastructures hippiques.

Poursuivant l’ambition de positionner la filière équine en tant que moteur de développement en milieu rural, la SOREC oriente son action sur la valorisation des races et sur les monétisations des utilisations du cheval afin d’accompagner l’émergence d’écosystèmes économiquement viables et financièrement indépendants.