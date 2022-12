Najat Vallaud-Belkacem, candidate du Parti socialiste français (PS) aux élections régionales en région Auvergne Rhône Alpes, sourit lors d'un meeting politique en amont des élections régionales qui se tiendront les 20 et 27 juin, à Lyon, le 14 juin 2021.

© Copyright : JEFF PACHOUD / AFP

L’ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de France, Najat Vallaud-Belkacem, a félicité le Maroc pour sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022, après sa victoire historique, ce samedi 10 décembre 2022, contre le Portugal (1-0).

Une victoire qui unit les Marocains du monde autour d’un seul drapeau. L’exploit historique des Lions de l’Atlas en Coupe du monde Qatar 2022 a boosté la fierté de tous les Marocains et a renforcé leur esprit d’appartenance au Maroc.

Après cette formidable victoire des Lions de l’Atlas face au Portugal, l’ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de France, Najat Vallaud-Belkacem, a tweeté «Bravo le Maroc».

Mais BRAVOOOOO le MAROOOOC ??????!!!! ??

Je vous ai dit, n?est-ce pas, que c?est le pays o� je suis n�e?! ???Quand je pense qu?en + l?incroyable gardien de but se fait appeler #Bono?? (ceux qui me suivent comprendront?). Il n?y a pas de hasard? #MARPOR @lionsdelatlass — Najat Vallaud-Belkacem (@najatvb) December 10, 2022

La politicienne, native de Beni Chiker, un petit village du nord du Maroc, a rappelé ses origines marocaines, avec une petite touche comique: «Je vous ai dit, n’est-ce pas, que c’est le pays où je suis née ?!». Avant de poursuivre: «Quand je pense qu’en plus, l’incroyable gardien de but se fait appeler Bono. (Ceux qui me suivent comprendront. Il n’y a pas de hasard».

Et pour comprendre: Bono est à la fois le surnom du gardien de l’équipe nationale, Yassine Bounou, mais aussi le nom du cofondateur de ONE, une ONG de lutte contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables, dont Najat Vallaud-Belkacem est la directrice France.