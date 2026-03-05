Equipe nationale: la FRMF tourne la page Regragui et mise sur Mohamed Ouahbi

Le football marocain entre dans une nouvelle ère. Hier jeudi, la Fédération Royale Marocaine de Football a officialisé la fin de l’aventure avec Walid Regragui, le sélectionneur qui a marqué l’histoire récente des Lions de l’Atlas. Après deux années riches en émotions et en exploits, Regragui a signé un accord mettant fin à son mandat, clôturant un chapitre qui restera gravé dans la mémoire des supporters, indique Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 6 mars.

Cette décision intervient après de longues discussions au sommet du football marocain, notamment à la suite de la récente Coupe d’Afrique des Nations 2026. Le Maroc a atteint la finale, mais s’est incliné face au Sénégal, un résultat qui a relancé le débat sur l’avenir de l’encadrement technique et sur les ambitions du pays pour les prochaines grandes compétitions. Sous la direction de Regragui, le Maroc a connu des moments historiques. La demi-finale de la Coupe du Monde 2022, jamais atteinte par une équipe marocaine, arabe ou africaine, reste le point culminant de son passage. Ce succès a changé la perception du football marocain sur la scène mondiale et a installé Regragui comme une figure emblématique, capable de faire rêver un pays tout entier, a-t-on pu lire dans Al Ahdath Al Maghribia.

Désormais, le relais est pris par Mohamed Ouahbi, jeune entraîneur aux méthodes modernes, qui prendra en charge une équipe en pleine transformation. Ouahbi, fort de son succès avec les équipes de jeunes, notamment la victoire du Maroc à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, devra préparer l’équipe nationale pour le défi majeur de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le nouvel encadrement technique combine expérience et ambition. L’ancien international Youssef Hajji rejoint l’équipe, aux côtés de l’entraîneur portugais João Sacramento, 37 ans, dont le parcours dans les clubs européens de premier plan (Tottenham Hotspur, l’AS Rome, le Paris Saint-Germain et Lille) apporte un bagage stratégique précieux. Ensemble, ils devront insuffler un souffle nouveau à une équipe qui a soif de titres et de reconnaissance sur la scène internationale, a-t-on aussi pu lire dans Al Ahdath Al Maghribia.

Mohamed Ouahbi a déjà entamé son travail, préparant les deux rencontres amicales à venir contre l’Équateur et le Paraguay, tout en composant la liste des joueurs pour ces matches et en organisant le stage préparatoire pour le Mondial. Chaque décision, chaque entraînement, sera scruté, car l’objectif est clair: continuer à écrire l’histoire et dépasser les limites atteintes sous Regragui.

Ainsi, le Maroc ferme le livre d’une période exceptionnelle et ouvre un nouveau chapitre, avec l’ambition de confirmer son statut de puissance émergente du football mondial. L’histoire des Lions de l’Atlas continue, et sous la houlette de Ouahbi, le pays espère transformer le succès en tradition, rêvant d’écrire de nouveaux exploits qui résonneront bien au-delà de ses frontières.