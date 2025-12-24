Sports

Dans les coulisses de la Grande Finale Orange EA SPORTS FC™ 26 à Casablanca

Lors de la Grande Finale de l’Orange EA SPORTS FC™ 26. (A.Gadrouz/Le360)

Par Contenu de marque
Le 24/12/2025 à 12h01

VidéoCasablanca a accueilli, les 19 et 20 décembre 2025, la Grande Finale de l’Orange EA SPORTS FC™ 26, organisée dans le cadre de l’Orange Esport Experience. Nous avons suivi pendant deux jours Hatim Yazidi, champion national marocain et représentant du Royaume, au cœur de cette compétition régionale rassemblant les meilleurs joueurs issus de 17 pays d’Afrique et du Moyen-Orient.

#Orange#Grande Finale Orange EA SPORTS FC™ 26#Casablanca

