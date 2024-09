Vulgarisation scientifique: le Maroc, premier pays africain et arabe à accueillir la conférence EuroScienceFun

La 4ème édition de l’EuroScienceFun se tient du 10 au 14 septembre à Rabat. Cette manifestation scientifique et culturelle est organisée par l’Université Mohammed V de Rabat en partenariat avec la Fondation Averroès pour la promotion de la recherche scientifique, de l’innovation et du développement durable, la Faculté des sciences de Rabat, le réseau européen EuroScienceFun et l’Université de Genève.

Selon les organisateurs, cette édition constitue «une opportunité unique pour le Maroc». La rencontre «offre une plateforme inédite qui lui permettra de se positionner comme un centre régional de la communication scientifique».

«C’est une première en Afrique. La médiation scientifique permettra au plus grand nombre d’accéder à la connaissance scientifique, qui ne sera plus limitée aux seuls experts. A travers l’art et la culture, la science se rapprochera du public. Il s’agit du partage, du refus de l’exclusion, de la démocratie participative, en un seul mot de l’humanité», affirme le président de la faculté de droit de Rabat Agdal, Farid El Bacha.

Cette initiative est conçue pour favoriser l’interaction entre la science et le grand public, tout en encourageant l’échange de connaissances en médiation scientifique. Afin de gagner en efficacité, une programmation proposant conférences, ateliers interactifs et sessions pratiques a été minutieusement concoctée. L’un des moments forts de cette édition aura lieu mercredi 11 septembre dans le cadre d’une visite culturelle de Rabat.

Jeudi 12 septembre, les organisateurs prévoient un atelier de théâtre d’improvisation animé par Maria Azghroul, actrice et coach en improvisation théâtrale, axé sur le développement personnel et les techniques de communication créative. Enfin, la conférence gratifiera le public d’un spectacle commun, résultat des échanges et des apprentissages réalisés durant la semaine, qui clôturera cette édition à l’auditorium Belmahi de la Faculté des sciences de Rabat.