Voici les hauteurs de pluie enregistrées durant les dernières 24 heures

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021.

Des personnes s'abritent de la pluie à Fnideq.. Fadel Senna / AFP

Les dernières données de la Direction générale de la météorologie indiquent des pluies réparties sur plusieurs villes. Safi arrive en tête avec 12 millimètres enregistrés en 24 heures. Les détails.

Par La Rédaction
Le 05/03/2026 à 11h51

Les relevés de la Direction générale de la météorologie (DGM) placent Safi en tête des cumuls pluviométriques avec 12 millimètres enregistrés sur les dernières 24 heures. Meknès suit avec 11 mm, tandis que Tanger, Benguérir et El Jadida ont chacune enregistré 10 mm.

les précipitations ont également touché Essaouira et Casablanca, où les relevés atteignent 8 mm. À Nouaceur, les stations météorologiques indiquent 7 mm, tandis que Settat affiche un cumul de 6 mm.

Marrakech et Ifrane enregistrent chacune 5 mm. Les villes de Tit Mellil et Fès totalisent 4 mm sur la même période. Les quantités restent plus modestes dans d’autres localités. Sidi Slimane, Oujda et Mohammedia affichent 3 mm, alors que Larache, Khouribga, Errachidia, Ben Slimane et Béni Mellal enregistrent 2 mm. À Rabat, la pluie est restée limitée avec un cumul de 1 mm.

Selon la DGM, une dépression en altitude, de type «goutte froide», positionnée à l’ouest et au centre du pays, a influencé les conditions météorologiques en début de semaine. «Cette situation a favorisé les mouvements ascendants et l’instabilité atmosphérique, notamment avec l’apport d’humidité en provenance de la façade atlantique», fait-on savoir.

À partir de ce jeudi, une amélioration progressive devrait s’amorcer. Si le temps restera encore changeant sur la moitié nord jusqu’à la fin de la semaine, une tendance plus nette à la stabilisation est attendue durant le week-end, à mesure que la dépression en altitude s’atténuera et que l’anticyclone des Açores se renforcera.

