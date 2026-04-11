Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Benguérir signe le cumul de pluie le plus élevé relevé durant les dernières 24 heures avec 34 millimètres, devant Marrakech qui totalise 25 mm. Ifrane suit avec 16 mm, alors que Khouribga enregistre 14 mm. Agadir-Aéroport atteint 10 mm et Taza 9 mm.

Les stations météorologiques indiquent également 8 mm à Bouarfa et à Oujda, tandis que Guelmim affiche 6 mm. Béni Mellal et Taroudant enregistrent chacune 5 mm sur la même période. Les relevés descendent à 2 mm à Laâyoune, Sidi Ifni, Tan-Tan et Tiznit.

Les cumuls restent faibles dans plusieurs autres localités. Essaouira-Port, Essaouira-Aéroport, Meknès, Settat et Taourirt enregistrent chacune 1 mm.