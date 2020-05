Voici les dates exactes de l'examen du bac de cette année

Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi.

La session ordinaire de l'examen national unifié du Baccalauréat 2020 se déroulera en deux pôles, les 3 et 4 juillet pour la Littérature et l'enseignement général et du 6 au 8 juillet pour les Sciences-techniques et le Bac professionnel.