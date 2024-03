Voici ce qui est reproché à la ressortissante estonienne recherchée par Interpol et arrêtée à Dakhla

On en sait un peu plus sur la jeune ressortissante estonienne arrêtée samedi dernier à Dakhla en vertu d’une notice rouge d’Interpol et à la demande des autorités judiciaires de son pays.

Selon la presse estonienne, son affaire remonte au 5 février dernier. Dans le village de Suure-Lähtru, dans la municipalité de Lääne-Nigula, le chien de compagnie d’une famille a découvert un nouveau-né mort et abandonné.

Les investigations ont permis à la police locale de remonter la piste de la jeune femme de 31 ans, qui avait disparu dans la nature.

Lire aussi : Dakhla: arrestation d’une ressortissante estonienne recherchée par Interpol pour homicide volontaire

Pour le moment, le mystère entoure les conditions dans lesquelles le nouveau-né a été abandonné dans la nature puisque, selon les mêmes sources, la jeune femme aurait accouché sans aucune assistance médicale.

Les autorités estoniennes attendent aussi de pouvoir l’interroger pour savoir si, à son tour, elle n’aurait pas été victime d’un crime.

Arrêtée à Dakhla, la prévenue est placée en détention en attendant la fin de la procédure de son extradition.

En attendant, la police estonienne a décidé de revenir sur les lieux où avait été trouvé le cadavre du nouveau-né pour recueillir d’autres éléments pouvant servir l’enquête.