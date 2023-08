Visite du barrage Mechraâ Hommadi à Taourirt: quand les jeunes s’initient à l’importance de l’eau

L’eau, cette ressource précieuse, prend souvent sa vraie valeur lorsqu’elle se fait rare. À Taourirt, un groupe de jeunes, participant à un camp de vacances organisé par la Zaouïa Boutchichia, se sont penchés sur cette réalité en visitant le barrage Mechraâ Hommadi, ouvrage d’une capacité de 8,1 milliards de mètres cubes qui alimente la région de l’Oriental.

«Je suis venu cette semaine à ce camp de vacances dans l’espoir de découvrir et d’apprendre de nouvelles choses. Et quelle surprise! Parmi tant d’activités, cette visite au barrage Mechraâ Hommadi m’a profondément marqué», confie un jeune participant.

«Au-delà de la simple découverte du barrage, j’ai réalisé l’importance de ces infrastructures dans notre écosystème. Ce ne sont pas seulement des prouesses d’ingénierie, mais des remparts contre les défis du changement climatique. Voir cette étendue d’eau, savoir qu’elle alimente tant de foyers m’a fait réaliser à quel point nous dépendons de cette ressource et combien nous devons la protéger», partage-t-il.

Ces jeunes curieux ont découvert, lors de cette visite, l’importance de l’eau dans un contexte mondial marqué par le changement climatique et la rareté de cette ressource. «Savoir que cette infrastructure aide à réguler les ressources en eau, à produire de l’électricité et à soutenir l’agriculture m’a ouvert les yeux sur l’interdépendance de nos actions et de notre environnement», signale un autre participant.

Abdelaziz Aït Mahjoub, responsable de ce camp de vacances, place cette expérience dans un contexte plus large. «Cette visite est en adéquation avec le slogan de cette année: « Une goutte d’eau vaut plus que de l’or ». Informer ces enfants sur le rôle de ces barrages est fondamental pour construire un avenir plus responsable», fait-il savoir.