Vietnam: l’inventeur marocain Rachid Yazami remporte le Grand prix VinFuture 2023

Rachdi Yazami poursuit sa rafle de prix scientifiques. L’éminent scientifique marocain a remporté le Grand prix VinFuture 2023, d’une valeur de 3 millions de dollars, ex-aequo avec trois autres chercheurs: l’Australien Martin Andrew Green, l’Américain Stanley Whittingham et le Japonais Akira Yoshino (Voir la vidéo dès 2H05) .

Les quatre scientifiques ont été récompensés pour leurs inventions révolutionnaires dans le domaine de l’énergie verte durable, en particulier dans la production d’électricité grâce au solaire et son stockage à l’aide des batteries au lithium-ion.

Les travaux de Rachid Yazami ont permis de rendre les batteries au lithium-ion rechargeables en toute sécurité pour la première fois, améliorant ainsi leur efficacité et leur importance pour la préservation des ressources. L’avènement du stockage via ces batteries a révolutionné la consommation d’énergie en offrant un accès généralisé à des solutions d’énergie verte et durable.

Les batteries au lithium-ion alimentent aujourd’hui 15 milliards d’appareils mobiles et 26 millions de véhicules électriques dans le monde.

Lire aussi : Info360. Voitures électriques: le projet de l’inventeur Rachid Yazami sera étudié par le ministère de l’Industrie

De leur côté, Martin Andrew Green et son équipe de recherche ont été pionniers dans le développement de la technologie Passive Emitter and Rear Contact (PERC), qui a considérablement augmenté l’efficacité de conversion de l’énergie solaire. Grâce à leurs travaux, l’efficacité de conversion est passée de 15% à 25%. Les cellules solaires PERC ont acquis une part significative de 60% du marché mondial des cellules solaires depuis leur production de masse lancée en 2012. Ces avancées ont permis d’exploiter l’énergie solaire même dans les régions aux conditions d’ensoleillement limitées.

«La combinaison de ces deux avancées technologiques a ouvert la voie à une démocratisation de l’énergie verte dans la vie quotidienne. Grâce à la conversion de l’énergie solaire en électricité par les cellules solaires PERC et au stockage des batteries au lithium-ion, on dispose désormais de solutions durables pour répondre aux besoins énergétiques», souligne la Fondation VinFuture dans un communiqué.

L’édition 2023 de ce prix a connu une forte participation, avec 1.389 projets candidats, contre seulement 599 en 2021 et 970 en 2022. Pas moins de 1.070 émanent des 2% des chercheurs les plus cités dans les revues scientifiques mondiales. Au total, quatre prix d’une valeur globale de 4,5 millions de dollars américains ont été décernés à 11 scientifiques lors d’une cérémonie organisée dans la soirée du 20 décembre au théâtre Hô Guom, à Hanoï, en présence du président de la République du Vietnam, Vo Van Thuong.