A Derb Taliane, un terrain vague s'est transformé en décharge sauvage. Les habitants dénoncent le silence des autorités et demandent une solution urgente.

Des déchets solides, résidus de chantiers de construction s'amoncellent dans une place à Derb Taliane dans l'ancienne médina de Casablanca. Les habitants sont en colère. Eux qui s'attendaient, depuis des années, à voir l'aménagement d'un espace vert dans ce lieu vague, les voilà qui se retrouvent face à une décharge sauvage.

"On voudrait que ce soit un lieu de villégiature. C'est un espace qui avoisine la promenade maritime qui a été récemment aménagée, qui est agréable. Ici, c'est tout le contraire. Pourquoi? c'est désolant!", lance un habitant terriblement attristé.

Moussa Siraj Edddine, président de l'association "Oulad el Mdina" abonde dans le même sens face à la caméra de Le360 et regrette l'inaction des autorités. "La société délégataire chargée de ramasser les ordures nous dit qu'elle s'occuppe uniquement des déchets ménagers et non pas des déchets qui émanent de chantiers de construction... Qui va s'en occupper?", s'interroge-t-il.

Kamal, un autre riverain de Derb Taliane se demande que fait la police administrative. "Pourquoi personne ne réagit, personne ne vient régler ce problème. Comment ça se fait qu'on laisse cet espace dans cet état alors qu'il se trouve à côté de la promenade maritime. C'est honteux", déplore-t-il.