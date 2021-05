© Copyright : Le360

Dans ce nouvel épisode de Casablanca Story, plongez dans l’histoire d’Aïn Chock. Construit entre les années 40 et 50, ce quartier se trouvait entre ville et campagne. Pas moins de quatre architectes de renom ont collaboré sur ce projet, riche d'un patrimoine architectural conséquent. Un récit plein de tendresse et de poésie.

Aïn Chock a été fondé entre les années 40 et 50. A cette époque, Casablanca faisait face à un manque de logements, accentué par une démographie galopante. L’exode rural, les gens venus d’Europe, fuyant la guerre mondiale, en plus des bidonvilles qui ont joué un grand rôle dans les mouvements de la résistance, sont les raisons qui ont poussé les autorités du protectorat à construire Aïn Chock.

Bâti en périphérie de la ville en 1946, ce quartier, destiné à abriter 15.000 habitants, se trouvait entre la ville et la campagne. Pourvu de toutes les commodités nécessaires, il faisait figure de ville dans la ville. Mosquée, hammam, marché, librairie, cinéma, tribunal ou encore la poste… y avaient trouvé place. Aïn Chock attirait les populations des quartiers et régions voisins et constituait un véritable point de rencontre et d’échange cosmopolite.

Plusieurs architectes de renom ont pris part à ce projet. En 1944, c’est Antoine Marchisio, architecte en chef de la résidence générale de France, qui est en charge de la conception du plan de masse des logements d’Aïn Chock. Plusieurs monuments sont ensuite venus garnir le riche patrimoine du quartier.

A savoir la mosquée, conçue par Edmond Brion, architecte de renommée mondiale. Elle a été construite entre 1945 et 1946, avec ses annexes. Le hammam de Aïn chock, avec sa célèbre coupole, a été confié à Pierre Chassagne et réalisé en 1948. Le marché, quant à lui, a été conçu et réalisé par Paul Busuttil. Plus récente, la poste d’Aïn chock a été réalisée en 1955, puisque le projet Aïn Chock s’est étalé sur plusieurs années, par Jean-François Zevaco.

Aïn Chock était la phase finale d’une époque d’urbanisme et d’architecture du protectorat, marquée par une conception orientaliste de l’habitat pour les Marocains. Toute une histoire, celle de Casablanca.