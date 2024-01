Unidays 8: une action solidaire au profit des villageois de Jebouj, dans la province de Khénifra

Avec plus de 13 ans d’engagement à leur actif, le collectif associatif des «Jokers», composé par des étudiants de l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG) Settat, a cette année choisi pour destination le village de Jebouj, situé dans la province de Khénifra.

Au programme: la distribution de 1.000 paniers alimentaires, le forage d’un puits et l’équipement de deux autres, la rénovation d’une école, ainsi que la construction d’un pont. Deux caravanes sont également planifiées, l’une dédiée aux services médicaux et dentaires et l’autre au soutien scolaire.

L'affiche de la caravane organisée par le club 6days des étudiants de l'ENCG Settat au profit des villageois de Jebouj, dans la province de Khénifra.

Le succès des éditions précédentes stimule davantage la détermination du club à raviver l’espoir chez les habitants de Jebouj en redynamisant leur village, indiquent les jeunes bénévoles, qui disent compter sur la contribution des Marocains pour mener à bien leur initiative. «Chaque geste devient une pièce précieuse du puzzle humanitaire que nous construisons», souligne-t-on au sein du club.