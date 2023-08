Une ONG s’engage à assurer un suivi psychologique des victimes du pédophile d’El Jadida

L’Association médicale de réhabilitation des victimes de violence et de maltraitance ( AMRVT) a indiqué avoir élaboré un programme spécial et gratuit pour accompagner les enfants victimes du pédophile de la plage d’El Jadida. Cette association s’engage à dispenser des séances de soutien psychologique prises en charge par des psychologues qui exercent dans le centre de traitement relevant de cette association, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia du mercredi 23 août. Dans un communiqué, l’AMRVT appelle «les responsables gouvernementaux et les acteurs associatifs à mobiliser tous les moyens et les ressources disponibles pour soutenir les enfants victimes de violences sexuelles». L’Association met en garde contre les graves conséquences psychologiques de la violence sexuelle sur les enfants et leurs parents, sachant qu’elle provoque des chocs psychologiques graves qui nécessitent des efforts soutenus pour aider les victimes à retrouver un équilibre.

Autant dire, ajoute l’AMRVT, qu’il faut fournir tous les moyens de soutien moral et psychologique aux victimes afin de remédier aux répercussions négatives et dangereuses résultant de ces agressions, que ce soit à court ou à long terme. Ainsi, l’association a appelé les départements gouvernementaux, notamment le ministère de la Santé, à «assumer leur responsabilité dans le suivi et le traitement médico-psychologique des enfants victimes de viol, ainsi que de leurs parents, afin de préserver leur santé et de garantir leur intégrité psychologique et physique».

Abordant le côté judiciaire de cette affaire, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le juge d’instruction près la Cour d’appel d’El Jadida a décidé de poursuivre le pédophile en état d’arrestation pour atteinte à la pudeur sur mineur et traite d’êtres humains. Le magistrat a ordonné sa détention provisoire dans la prison locale de Sidi Moussa en fixant au 30 août la première audience pour débuter l’enquête détaillée.

Le suspect surnommé «le pédophile de la plage» a tenté de nier les faits devant les enquêteurs de la police judiciaire d’El Jadida. Mais il a fini par avouer ses méfaits quand il a été confronté à une vidéo attestant l’agression sexuelle sur un enfant. Une vidéo filmée par deux vacancières qui ont été intriguées par son comportement vis-à-vis des enfants qui nageaient près de lui, avant de le suivre et de le voir caresser et embrasser un enfant au vu et au su de tout le monde.