Une météorite lunaire rare au musée d’Agadir lève le voile sur les mystères de l’espace et fascine les visiteurs

Le Musée universitaire de météorites d’Agadir est devenu un véritable pôle d’attraction pour les chercheurs, les passionnés et les spécialistes de l’univers spatial, en raison de la richesse de ses spécimens uniques. À l’instar de cette pièce lunaire d’une grande rareté qui suscite un vif intérêt et une large mobilisation auprès des citoyens désireux de découvrir ce trésor scientifique.

Le Professeur Abderrahmane Ibhi a indiqué que la pièce lunaire baptisée «Northwest Africa 5406» a rejoint les collections du musée grâce à un chercheur passionné par le monde des météorites qui l’avait acquise dans la région de Ouarzazate en 2008. Il a ajouté que la Lune agit comme un miroir vivant témoignant des collisions sporadiques qui frappent notre planète.

Les empreintes des impacts cosmiques

«Les centaines de milliers de cratères qui parsèment la Lune permettent aux scientifiques de retracer l’histoire des impacts à sa surface», souligne le professeur Ibhi dans une déclaration à notre média, Le360. Il précise que l’échantillon exposé est constitué de basalte noir et contient notamment des sphérules de verre, témoins de ces collisions. Leur étude aide les chercheurs à mieux comprendre les processus de formation de nouveaux cristaux.

Selon le professeur Ibhi, les recherches menées sur cet échantillon renseignent également sur la composition de la surface lunaire, caractérisée notamment par de vastes plaines basaltiques, appelées «mers», et des régions montagneuses marquées par les impacts.

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Il a noté qu’elle ne dispose pas de minerais majeurs, mais que son importance capitale réside dans le fait qu’elle constituera une plateforme et un havre d’accueil pour les futures stations spatiales lancées depuis la Terre vers des planètes lointaines.

Entre la magie des lettres et la rigueur de la science

Quant à l’écho de cette découverte auprès du grand public, le responsable du musée a affirmé que l’acquisition de cette pièce lunaire rare a transformé l’institution en un pôle d’attraction pour des dizaines de citoyens impatients de découvrir de près ses caractéristiques, ses composants et son histoire. Il a attribué cet engouement à la forte charge symbolique que revêt la Lune dans l’imaginaire collectif, à sa beauté fascinante à chaque apparition dans le ciel, ainsi qu’à son statut de source d’inspiration intarissable pour les poètes et artistes arabes qui l’ont célébrée dans leurs œuvres littéraires et culturelles.

Le professeur souligne également l’apport de cet échantillon à la caractérisation minéralogique des cristaux lunaires et à la compréhension de leurs processus de formation. Ces travaux ont donné lieu à des publications dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture. Ils ont aussi renforcé la dynamique de recherche du laboratoire et les activités de médiation scientifique du musée, contribuant au développement des sciences planétaires au Maroc.