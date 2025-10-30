Société

Une entreprise fantôme piégeait ses victimes: le verdict est tombé

La balance et le marteau de la justice.. DR

Revue de presseLe tribunal de Meknès a condamné le chef d’un réseau d’escrocs, spécialisé dans l’arnaque d’entreprises locales, à cinq ans de prison ferme et à une lourde amende. Ses complices sont toujours recherchés. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 30/10/2025 à 23h06

Escroquerie, fraude, arnaque et émission de nombreux chèques sans provisions ont valu au prétendu patron d’une société fantôme une condamnation, par le tribunal de première instance de Meknès, à 5 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 3.668.039,80 dirhams, en plus de la réparation civile de nombreux autres dommages subis par des dizaines d’entreprises opérant dans la capitale ismaélienne.

Dans son édition du vendredi 31 octobre, le quotidien arabophone Assabah rapporte que lors de l’audience du prononcé du verdict, des dizaines de représentants d’entreprises victimes de cette bande d’escrocs étaient présents dans la salle. Leurs entreprises sont en effet tombées dans le piège tendu par le cerveau de ce réseau de malfaiteurs et ses nombreux complices.

«A.M», les initiales de cet escroc en chef, connu à Meknès sous le nom de «distributeur du fer», a été arrêté en avril dernier suite à l’émission d’un avis de recherche national à son encontre.

Le chef de bande utilisait un mode opératoire simple: il se présentait dans diverses entreprises de Meknès, prétendant être le dirigeant d’une société du quartier industriel de Sidi Bouzekri. Cette société se présentait elle-même comme la représentante locale d’un grand groupe immobilier national basé à Casablanca.

L’escroc commandait pour son prétendu groupe immobilier divers produits pour ses activités locales, incluant des centaines de climatiseurs, des milliers de chaussures et vêtements professionnels, ainsi que de gros lots de pneus et de matériel agricole. Il réglait au moyen de chèques sans provision. Ce butin monumental était acquis via sa société fantôme.

Son procès a débuté en septembre dernier, en attendant que ses complices, qui font actuellement l’objet d’avis de recherche national, soient arrêtés à leur tour.

Le journal Assabah prédit des rebondissements majeurs et des révélations imminentes dans cette affaire. Ces développements pourraient impliquer et faire tomber de nombreuses personnalités, jusque-là non suspectées, pour leur rôle dans cette vaste arnaque ayant gravement perturbé l’ordre public économique. Affaire à suivre.

Par La Rédaction
Le 30/10/2025 à 23h06
#escroc#Arnaque#Entreprise#Meknès#Procès#condamnation

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: 500 victimes au cœur d’un projet immobilier fantôme à Aïn Chock

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Mehdi Hijaouy, le grand escroc qui a filouté (tout) Le Monde

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Oujda: un escroc condamné pour avoir usurpé la signature du procureur du Roi

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Hicham Jerando: parcours d’un escroc travesti en opposant politique

Articles les plus lus

1
Coup de tonnerre: l’Assemblée nationale française adopte une résolution dénonçant l’accord franco-algérien de 1968
2
Une fillette de huit ans impliquée: ce que l’on sait du meurtre d’un nourrisson à Tanger
3
Résolution sur le Sahara: le vote reporté à vendredi 31 octobre
4
Sahara: le message subliminal de Massad Boulos à l’adresse d’Alger
5
Voici comment fonctionne le centre de coordination, de recherches et sauvetage des Forces royales air
6
Casablanca: la circulation a repris sur le rond-point Azbane
7
Sahara: le double défi du Maroc face au vote de la résolution 2025
8
Éteignez les lumières, s’il vous plaît
Revues de presse

Voir plus