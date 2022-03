© Copyright : Said Kadry / Le360 (capture image vidéo)

A l’initiative de l’association Yallah Nette3awnou, une caravane médicale multidisciplinaire a été organisée à Tanger au cours de cette semaine, au profit de plus de 125 personnes de la région. Les images.

Lancée en partenariat avec les autorités locales, cette caravane menée par l’association «Yallah Nette3awnou» a mobilisé une équipe composée de quelque 11 professionnels de la santé, de diverses spécialités, ainsi que des techniciens de laboratoire.

Cette action de solidarité a permis d’effectuer des consultations et examens médicaux gratuits, ainsi que des analyses médicales au profit de la population de Tanger, de Tétouan et de Chefchaouen, comme l’indique Nawal El Filali, présidente de l’association «Yallah Nette3awnou», dans une déclaration pour Le360.

Elle a également pour objectif de prodiguer des prestations médicales de proximité au profit de la population locale, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées, à même de répondre à leurs besoins sanitaires fondamentaux, explique la présidente de l’association «Yallah Nette3awnou».

De leur côté, plusieurs médecins, approchés par Le360, ont relevé que cette initiative a porté sur des consultations et des soins dans plusieurs spécialités, notamment concernant la santé de la mère et de l'enfant, la pneumologie et la cardiologie. Quant aux bénéficiaires, ils ont tenu à saluer et à remercier les organisateurs pour cette caravane.