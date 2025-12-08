Société

Un véritable trésor archéologique de contrebande en provenance du Maroc saisi en France

Des fossiles de trilobites, découverts dans la province de Taroudant.

Revue de presseUn important lot d’articles archéologiques et paléontologiques en provenance du Maroc vient d’être saisi par les services compétents de la Douane française à la gare Orsetti, au port de Sète. Ce lot, composé d’environ une soixantaine de fossiles, sera soumis à l’expertise pour déterminer son origine, son authenticité, son ancienneté et sa valeur, rapporte le quotidien Assabah dont est tirée cette revue de presse.

Les services compétents de la douane française ont saisi dernièrement un important lot d’articles archéologiques, composé d’une soixantaine de fossiles importés de manière illégale depuis le Maroc.

Découverts lors d’un contrôle routinier à la gare maritime Orsetti au port de Sète d’un ferry en provenance du Maroc, les articles archéologiques et paléontologiques étaient soigneusement dissimulés dans ce chargement.

D’après les sources du quotidien Assabah qui rapporte l’information dans son édition du mardi 9 décembre, il s’agit notamment de «squelette de poisson scie, ammonite, trilobites» et d’autres pièces très rares. Ces fossiles, ossements et minéraux, provenaient vraisemblablement de sites de fouilles anarchiques et informelles au Maroc.

Ces articles, expliquent les sources du quotidien, dont certains sont soumis à de fortes restrictions réglementaires, seraient régulièrement pillés dans des sites sauvages pour alimenter un trafic illégal mais très lucratif à l’échelle mondiale, puisque la valeur de certaines pièces pourrait atteindre des milliers d’euros sur le marché formel et spécialisé.

«Le véritable trésor archéologique de contrebande immédiatement saisi sera soumis à une expertise spécialisée en vue de déterminer son origine, son authenticité, son ancienneté et sa valeur réelle sur le marché formel», indiquent les mêmes sources.

Celles-ci précisent que les transporteurs n’ont pas été inquiétés sur le champ, en attendant les résultats de l’enquête et de l’expertise, surtout que l’opération menée par les douaniers français a permis de sauver deux tortues qui étaient également transportées illégalement.

Ces tortues, font remarquer les mêmes sources, font partie des catégories d’animaux menacés d’extinction et protégés par la convention internationale de CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction). En février dernier, rappelle Assabah, les services de la douane française avaient saisi dix dents de dinosaures, datant de 70 millions d’années, en provenance du Maroc dans une opération liée au trafic illégal de fossiles. Autant dire que ces pièces très rares alimentent le trafic international.

