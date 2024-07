Un hôtel à Figuig: les étudiants de l’UIR relèvent avec brio un défi architectural

L’École supérieure d’architecture de l’Université internationale de Rabat a organisé, le 12 juillet, la cérémonie de remise des prix pour un concours qui a encouragé les étudiants à fusionner créativité et sensibilité culturelle dans la conception d’un hôtel à Figuig.

Ce concours, promu par la commune de Figuig et géré par MyDesignCompetition, a vu la participation de nombreux étudiants de l’UIR. Les projets soumis devaient allier modernité architecturale et respect des traditions et de l’environnement de Figuig. Les critères d’évaluation incluaient l’originalité, la durabilité, la fonctionnalité et l’esthétique.

Cette cérémonie se déroula à l’École supérieure d’architecture de l’UIR, où les gagnants ont reçu des distinctions financières et des certificats d’excellence. Les projets retenus seront également exposés lors d’une séance dédiée, mettant en avant la créativité et l’ingéniosité des étudiants.

Les lauréats de la compétition auront l’opportunité de voir leurs projets contribuer directement au développement touristique et culturel de la région. Cette initiative ne récompense pas seulement le talent des étudiants, mais offre également une plateforme importante pour leur croissance professionnelle.